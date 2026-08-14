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VIDEO Magistrala prema Omišu izgleda nestvarno: Izgorjeli deseci vozila

I.V.

14.08.2026 u 04:48

Izgorjeli su auti, brodovi i kuće...
Izgorjeli su auti, brodovi i kuće... Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Deseci izgorjelih automobila, kombija i drugih vozila ostali su na Jadranskoj magistrali na dionici od Ruskamena prema Omišu nakon katastrofalnog požara koji je tijekom večeri i noći poharao to područje

Dalmacija Danas objavila je dramatične snimke s magistrale na kojima se vide potpuno izgorjela vozila i posljedice vatrene stihije koja je, nošena snažnom burom, prolazila neposredno uz cestu.

Požar je u četvrtak navečer buknuo na području Lokve Rogoznice, a tijekom noći proširio se prema Omišu. Vatra je zahvatila i kuće te brodove, ugrozila više naselja.

Jak vjetar cijelu je noć stvarao velike probleme vatrogascima, naglo mijenjajući smjer širenja požara i raspirujući vatru. Vatrena fronta stigla je i do samo središta Omiša.

Na terenu su angažirane vatrogasne snage iz Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske, dok su se stanovnici i turisti iz najugroženijih područja evakuirali i kopnenim i morskim putem.

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