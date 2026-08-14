nezapamćena katastrofa

FOTO Pogledajte apokaliptične scene u Medićima

  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima
  • Katastrofalni požar u mjestu Medićima

I.V.

14.08.2026 u 03:07

Stanje na terenu sve je gore. Vatra guta prigradska naselja oko Omiša i približava se središtu grada. Požar se iz Lokve Rogoznice proširio i na Mediće, u smjeru Makarske, gdje je nestalo struje.

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