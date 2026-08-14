FOTO Pogledajte apokaliptične scene u Medićima

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nezapamćena katastrofa
I.V.
14.08.2026 u 03:07
super el nino
ruska luka na udaru
velika akcija
uplatio deset eura
mještani brane domove
stihija se širi
SAVJETI ZA VOZAČE
KOŠUTA I VUK
VELIKA VIJEST
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