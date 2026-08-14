Vlasnik kafića kod kojeg je planuo požar: 'Žena mi je vidjela kako je sve počelo'

Požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša u kratkom se vremenu proširio prema kućama i ugrozio stanovnike i turiste. Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, mještani opisuju dramatična iskustva
Među njima je i Goran Lović, vlasnik kafića Morska vila, koji se nalazi uz Jadransku magistralu, nedaleko od plaže i neposredno ispod područja na kojem je izbio požar.
Lović kaže da je njegova supruga vidjela kako je požar počeo.
'Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20.23, pa smo se hitno vratili u Lokvu', rekao je Lović za Jutarnji list.
'Gori od mora preko ceste sve gore u brdo'
Lović je, prema vlastitim riječima, zajedno s drugim mještanima ostao u Lokvi Rogoznici kako bi čuvali svoje kuće. U trenutku razgovora, oko 23.40 sati, i dalje je bio tamo.
'Gori od mora preko ceste sve gore u brdo', opisao je situaciju.
Dodao je kako je velik dio turista napustio područje, dok je dio domaćih ostao u mjestu.
'Ima nas mještana još tu, ostali smo čuvat kuće. Svi stranci su utekli i bolje za njih. Ostalo nas je 30-ak domaćih po plažama', rekao je Lović.
Požar u Lokvi Rogoznici dodatno otežava snažan vjetar, a na terenu su brojne vatrogasne i policijske snage. Dio stanovnika i turista evakuiran je, dok je Grad Omiš otvorio Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak za njihov prihvat.