mještani brane domove

Vlasnik kafića kod kojeg je planuo požar: 'Žena mi je vidjela kako je sve počelo'

I.V.

14.08.2026 u 00:51

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša u kratkom se vremenu proširio prema kućama i ugrozio stanovnike i turiste. Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, mještani opisuju dramatična iskustva

Među njima je i Goran Lović, vlasnik kafića Morska vila, koji se nalazi uz Jadransku magistralu, nedaleko od plaže i neposredno ispod područja na kojem je izbio požar.

Lović kaže da je njegova supruga vidjela kako je požar počeo.

'Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20.23, pa smo se hitno vratili u Lokvu', rekao je Lović za Jutarnji list.

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'Gori od mora preko ceste sve gore u brdo'

Lović je, prema vlastitim riječima, zajedno s drugim mještanima ostao u Lokvi Rogoznici kako bi čuvali svoje kuće. U trenutku razgovora, oko 23.40 sati, i dalje je bio tamo.

'Gori od mora preko ceste sve gore u brdo', opisao je situaciju.

Dodao je kako je velik dio turista napustio područje, dok je dio domaćih ostao u mjestu.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
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Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Ima nas mještana još tu, ostali smo čuvat kuće. Svi stranci su utekli i bolje za njih. Ostalo nas je 30-ak domaćih po plažama', rekao je Lović.

Požar u Lokvi Rogoznici dodatno otežava snažan vjetar, a na terenu su brojne vatrogasne i policijske snage. Dio stanovnika i turista evakuiran je, dok je Grad Omiš otvorio Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak za njihov prihvat.

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mještani brane domove

mještani brane domove

Vlasnik kafića kod kojeg je planuo požar: 'Žena mi je vidjela kako je sve počelo'
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