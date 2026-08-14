Vlasnik kafića kod kojeg je planuo požar: 'Žena mi je vidjela kako je sve počelo'

Među njima je i Goran Lović, vlasnik kafića Morska vila, koji se nalazi uz Jadransku magistralu, nedaleko od plaže i neposredno ispod područja na kojem je izbio požar.

Lović kaže da je njegova supruga vidjela kako je požar počeo.

'Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20.23, pa smo se hitno vratili u Lokvu', rekao je Lović za Jutarnji list.