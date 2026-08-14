FOTO Stižu nove fotografije iz Lokve Rogoznice: Prizori su jezivi

I.V./Hina 14.08.2026 u 01:07

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša brzo se proširio zbog snažnog vjetra. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a opasno prijeti i kućama, zbog čega je dio stanovništva i turista već evakuiran. Na terenu je oko 150 vatrogasaca s desecima vozila, a dodatne snage pristigle su iz nekoliko dalmatinskih županija. U pripravnosti su i vatrogasci iz kontinentalne Hrvatske. Za evakuirane je u Omišu otvoren prihvatni centar u sportskoj dvorani Ribnjak, gdje su osigurani ležajevi, voda i hrana. Zbog požara je zatvorena i Jadranska magistrala kroz Lokvu Rogoznicu, a promet se preusmjerava okolnim pravcima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ne isključuje mogućnost angažiranja vojske, dok će se zračne snage u gašenje uključiti čim svane. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je na svom Facebooku da su pokrenuli izvanrednu alokaciju, a u Lokvu Rogoznicu tako stižu vatrogasci iz šest županija.