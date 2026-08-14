Makarska osigurala smještaj za ljude koji su morali napustiti svoje domove

Grad Makarska uključio se u zbrinjavanje stanovnika s omiškog područja koji zbog velikog požara moraju napustiti svoje domove
Grad Makarska i Gradsko društvo Crvenog križa Makarska organizirali su prihvat ugroženih osoba, a prvi smještajni kapaciteti osigurani su u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, piše Dalmacija Danas.
Iz Grada poručuju da su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne kapacitete za prihvat ljudi koji bježe pred vatrom.
Nadležne službe u Makarskoj stavljene su u pripravnost kako bi evakuiranim osobama osigurale smještaj, osnovne potrepštine i drugu potrebnu pomoć.
Daljnje postupanje prilagođavat će se razvoju situacije na požarištu i potrebama stanovnika s ugroženog područja.
'Makarska je uz svoje susjede i spremna pomoći svima kojima je pomoć potrebna', poručili su iz Grada Makarske.