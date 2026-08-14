solidarnost na djelu

Makarska osigurala smještaj za ljude koji su morali napustiti svoje domove

I.V.

14.08.2026 u 05:39

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Grad Makarska uključio se u zbrinjavanje stanovnika s omiškog područja koji zbog velikog požara moraju napustiti svoje domove

Grad Makarska i Gradsko društvo Crvenog križa Makarska organizirali su prihvat ugroženih osoba, a prvi smještajni kapaciteti osigurani su u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, piše Dalmacija Danas.

Iz Grada poručuju da su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne kapacitete za prihvat ljudi koji bježe pred vatrom.

Nadležne službe u Makarskoj stavljene su u pripravnost kako bi evakuiranim osobama osigurale smještaj, osnovne potrepštine i drugu potrebnu pomoć.

Daljnje postupanje prilagođavat će se razvoju situacije na požarištu i potrebama stanovnika s ugroženog područja.

'Makarska je uz svoje susjede i spremna pomoći svima kojima je pomoć potrebna', poručili su iz Grada Makarske.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
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Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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