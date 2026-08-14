VIDEO Kanaderi stigli u pomoć. Vatrogasni zapovjednik: 'Svašta vidim, šteta je ogromna'

Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, oko 20.21 sat u mjestu Lokva Rogoznica izbio je požar koji se tijekom večeri proširio te primorao na evakuaciju stanovnike i brojne turiste mjesta u okolici Omiša na Jadranskoj magistrali

Više od 150 vatrogasaca brani kuće duž nekoliko kilometara duge fronte, pristižu dodatne snage iz više županija. Više od tisuću ljudi evakuirano je iz Lokve Rogoznice u Omiš u dvoranu, koja se u međuvremenu popunila, a dio stanovnika i turista evakuira se i morskim putem.

Ključne informacije Veliki požar izbio je u četvrtak navečer u Lokvi Rogoznici, a u međuvremenu se proširio sve do centra Omiša

Desetak ljudi je ozlijeđeno, dvoje teže

Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet kod Lokve Rogoznice te na Omiškoj obilaznici (DC553) u smjeru Makarske

Više od tisuću ljudi je evakuirano, neki i morskim putem

Na terenu su vatrogasne snage iz više županija

U požar su izgorjele kuće, auti i brodovi

Ujutro bi trebali stići kanaderi, no to je zbog jakog vjetra upitno. Moguća je i mobilizacija vojske

Vatrogasni zapovjednik: Svašta vidim, šteta je ogromna Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je za Radio Sljeme kako je u požaru izgorjelo nekoliko kuća, kao i velik broj automobila i čamaca, zbog čega će materijalna šteta biti golema.

Požar u Omišu Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/ Pixsell

'Trenutačno obilazim požarište i zaista vidim svašta. Požarna fronta je ogromna. Nadamo se smirivanju vjetra i dolasku kanadera ujutro kako bi se čelo požara zaustavilo. Požar je na ovom području prouzročio veliku materijalnu štetu', rekao je Tucaković. Kanaderi stižu u pomoć Tri kanadera sada su na putu prema požarištu. Na benzinskoj postaji u Omišu obustavljeno je točenje goriva za građane, a gorivo mogu natočiti samo vozila hitnih službi. Na benzinskoj je prisutna i policija. Makarska osigurala smještaj Grad Makarska uključio se u zbrinjavanje stanovnika s omiškog područja koji zbog velikog požara moraju napustiti svoje domove Grad Makarska i Gradsko društvo Crvenog križa Makarska organizirali su prihvat ugroženih osoba, a prvi smještajni kapaciteti osigurani su u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, piše Dalmacija Danas. Iz Grada poručuju da su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne kapacitete za prihvat ljudi koji bježe pred vatrom.

Vatra na 50 metara od centra Omiša: Deseci izgorjelih vozila na magistrali Prema informacijama Indexa, vatra je sada na manje od 50 metara od samog središta grada. Dijelovi Omiša ostali su bez struje. Vatrogasci šmrkovima polijevaju krovove kuća. U plamenu su i velike čelične konstrukcije tik iznad grada konstruirane da sprječavaju odrone stijena na kuće Deseci izgorjelih automobila, kombija i drugih vozila nalaze se na Jadranskoj magistrali, na dionici od Ruskamena prema Omišu. Posljedica je to velikog požara koji je tim područjem, nošen jakom burom, prošao tijekom večeri i noći. Župan Boban: Desetero ljudi je ozlijeđeno, dvoje teže 'Sportska dvorana Ribnjak je puna. Stigli su Prometovi splitski autobusi koji ljude voze u Split, u dvoranu Gripe, rekao je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, doznaje s terena RTL-ova novinarka Nikolina Radić. Kazao je i da ima deset ozlijeđenih ljudi, od kojih je dvoje teže ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu u Split. Svi kirurzi plastičari u Splitu dignuti su u dežurstvo kako bi bili pripravni. 'Ne zna se koliko je tisuća ljudi pobjeglo iz mjesta. Par stotina njih evakuirano je brodicama, a evakuaciju je organizirala Lučka kapetanija.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+80 Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Bio je na požarištu, gdje je vidio jako puno izgorjelih automobila. U ovom trenutku nitko ne zna procijeniti koliko ih je izgorjelo. Rekao je da je ovako nešto nezapamćeno i nezabilježeno kod nas te da ga jedino tješi što nema mrtvih, kaže Radić. Gledamo vatreni obruč oko grada Omiša. Iznad stare gradske jezgre gori, vatra se spustila gotovo do krovova grada. Grad je smješten u podnožju strmih litica Omiške Dinare. Čelnik HVZ-a: Kanaderi su naručeni za ujutro, ali toliko puše da je sve upitno Ante Sanader, čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, rekao je da se tijekom noći očekuje dolazak vatrogasaca iz kontinentalne Hrvatske, doznaje RTL Danas. Kanaderi su naručeni za jutro, ali toliko puše da je pitanje kakva će biti situacija. Neposredno ispod planine vjetar stvara turbulencije koje su opasne za zrakoplove i lome im krila. Slična situacija bila je i tijekom velikog splitskog požara 2017. godine. Sada je još gore. Još se ne može procijeniti koliko je kuća izgorjelo. Apokaliptični prizori u Medićima

Katastrofalni požar u mjestu Medićima Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+7 Katastrofalni požar u mjestu Medićima Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gradonačelnik Omiša: Jedan muškarac ozlijeđen, voze ga u bolnicu Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za net.hr naveo je da stanje gore nego prije nekoliko sati. 'Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći', rekao nam je i dodao da ne slušaju svi upute i da su ostali u 'džepovima'. Potvrdio je da je i jedan muškarac ozlijeđen. 'Imamo jednog ozlijeđenog s opeklinama, sada ga voze u bolnicu', potvrdio nam je. 'Izgorjele su brojne kuće' Vatrena stihija zahvatila je veliko područje, a prema informacijama Slobodne Dalmacije s terena, izgorjele su brojne kuće dok se vatra približava Omišu. 'Vatra se širi. Vjetar nam nikako ne ide na ruku. Izgorjele su mnogobrojne kuće, a vatrena stihija je na pragu još mnogih objekata', rekao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.

Cesta je blokirana, a policija ne propušta nikoga dalje od punkta u mjestu Garma. Na cesti od ulaza u Omiš stvorila se velika gužva, javio je HRT u večernjem dnevniku.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+41 Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kolone vozila Kolone vozila formiraju se na prilazima Omišu, dok brojni turisti napuštaju područje Lokve Rogoznice zbog velikog požara. Na snimci portala Dalmacija Danas vidi se pojačan promet i kolona vozila koja se kreće prema Omišu. Promet dodatno usporavaju situacija na požarištu i zatvaranje dijela prometnice. HAK izvještava da je zbog požara obustavljen promet kroz Lokvu Rogoznicu.

Na punktu su turisti i mještani koji se pokušavaju probiti do svojih kuća, no prolazak je dopušten samo vatrogascima te vozilima civilne zaštite i policije. Prema požarištu su prošli deseci interventnih vozila. Jak vjetar i dalje otežava gašenje, a kuće su ugrožene. U mjestu Mimice nema električne energije.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+16 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tucaković: Situacija je jako loša Iz PU splitsko-dalmatinske ranije su izvijestili kako je zbog intenziteta požara na teren upućen veći broj policijskih službenika s kombijima kako bi bili pomogli građanima u evakuaciji. Također, iz istog razloga prema Lokvi Rogoznici upućena su dva službena plovila s posadom.

'Situacija je jako loša. Podignuti su vatrogasci od Makarske do Kaštela, svi su tamo. Zvali smo i vatrogasce iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. U pripravnosti su i vatrogasci iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Ljudi su evakuirani u sportsku dvoranu. Zasad nema informacija o ozlijeđenima', rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik. Dodao je da su prema Omišu u pomoć krenuli vatrogasci iz Dubrovnika, Šibenika i Zadra, njih oko stotinjak, a sutra ujutro stići će i pomoć iz kontinentalnih županija.

Na terenu su raspoređene sve raspoložive zemaljske snage od Trogira do Makarske, a ujutro se očekuje dolazak kanadera. Reporterka je pozvala građane da budu strpljivi, ne pokušavaju prolaziti zatvorenim područjem i prepuste intervenciju profesionalnim službama. Prema informacijama s terena, šteta je već poprilično velika.



Grad Omiš objavio informacije za evakuirane građane Grad Omiš objavio je informacije o prihvatu evakuiranih građana. 'Obavještavamo naše sugrađane i turiste iz naselja u sastavu Grada Omiša koja je večeras, dana 13.08.2026. zahvatio požar kako je mjesto evakuacije Gradska sportska dvorana Ribnja, Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš', priopćili su.

Agencija Cropix objavila je fotografije s evakuacije na kojima se vidi veliki broj pripadnika Crvenog križa i Civilne zaštite.