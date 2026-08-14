vatreni obruč

Kula Mirabela: Vatra zaprijetila simbolu Omiša

V. B.

14.08.2026 u 06:26

Požar je u jednom trenutku stigao do kule Mirabela
Požar je u jednom trenutku stigao do kule Mirabela Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic
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Veliki požar koji je tijekom jučerašnjeg dana buknuo u Lokvi Rogoznici tijekom noći stigao je do centra Omiša. Tijekom noći dio Omiša ostao je bez električne energije, dok gradom neprestano prolaze vozila žurnih službi

Do kud je požar stigao najbolje svjedoči podatak da je vatra okružila kulu Mirablena na litici iznad samog grada. Riječ je utvrdi znanoj i kao Peovica, nalazi se iznad samog omiškog Starog grada na visini višoj od 200 metara. Izgrađena je u 13. stoljeću i služila je kao promatračnica neprijatelja, najčešće Mlečana. S nje su omiški gusari mogli ugledati neprijateljske galije te bi zbog toga grad bio pod uzbunom i prije nego bi se ti brodovi približili Omišu.

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Iako se na prvi pogled činilo da je vrijedna povijesna graevina izgorjela novinarka RTL-a Nikolina Radić javila je rano jutros da je izgorjelo je zelenilo na samoj hridi, ali da kula Mirabela ipak nije izgorjela, iako je u nekom trenutku izgledalo kao da je u velikoj opasnosti.

Trenutačno se čeka procjena mogu li kanaderi poletjeli što bi vatrogascima bila dobrodošla pomoć. No jak vjetar i dalje puše.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
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Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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