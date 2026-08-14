Kula Mirabela: Vatra zaprijetila simbolu Omiša

Do kud je požar stigao najbolje svjedoči podatak da je vatra okružila kulu Mirablena na litici iznad samog grada. Riječ je utvrdi znanoj i kao Peovica, nalazi se iznad samog omiškog Starog grada na visini višoj od 200 metara . Izgrađena je u 13. stoljeću i služila je kao promatračnica neprijatelja , najčešće Mlečana. S nje su omiški gusari mogli ugledati neprijateljske galije te bi zbog toga grad bio pod uzbunom i prije nego bi se ti brodovi približili Omišu.

Iako se na prvi pogled činilo da je vrijedna povijesna graevina izgorjela novinarka RTL-a Nikolina Radić javila je rano jutros da je izgorjelo je zelenilo na samoj hridi, ali da kula Mirabela ipak nije izgorjela, iako je u nekom trenutku izgledalo kao da je u velikoj opasnosti.

Trenutačno se čeka procjena mogu li kanaderi poletjeli što bi vatrogascima bila dobrodošla pomoć. No jak vjetar i dalje puše.