VELIKA GALERIJA Tužni prizori iz Dalmacije: Rijeka ljudi bježala pred plamenom buktinjom

Magistrala je zatvorena, na terenu je oko 150 vatrogasaca, a ujutro bi u pomoć trebali doći i kanaderi. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da je situacija teška, a u prilog im ne ide ni vjetar koji rasplamsava vatru.

Slavko Kovačić iz Stanića kraj Omiša radio je u kafiću Morska vila kada je buknuo stravičan požar.

"Gosti su mi rekli da osjete dim, mislili smo da je iz kuhinje. Kad sam okrenuo pogled vidio sam veliki dim. Uhvatio sam gumu, da ću gasiti, ali krenulo je puhati i diglo je sve. Jedva sam spasio auto, sjeo sam u zadnji tren i pobjegao dalje i dalje. Trenutno mi u Stanićima ćaća spašava kuću. Nadam se da će biti sve dobro", rekao je Slavko Kovačić za Dnevnik.hr. Auto je ipak morao ostaviti i nastaviti dalje pješice zbog kolapsa koji je nastao na omiškim cestama.

'Moram bižat. Ali najvažnije je da svi prežive', dodao je.