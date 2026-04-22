Izraelci napali libanonske novinarke, a onda pucali na spasitelje koji su došli u pomoć

Riječ je o novinarkama Amal Khalil, koja radi za libanonski list Al Akhbar, te slobodnoj fotoreporterki Zeinab Faraj . Prema navodima ministarstva, obje su se sklonile u obližnju kuću nakon prvog udara, no objekt je potom pogođen u drugom napadu.

U dva izraelska napada na mjesto Al Tiri na jugu Libanona poginule su dvije osobe, dok je jedna novinarka ranjena, a druga ostala zatrpana pod ruševinama , priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

Faraj je kasnije pronađena živa, s ozljedama, te je prevezena u bolnicu gdje je podvrgnuta operaciji, navode lokalni izvori. Tijela dviju osoba poginulih u prvom napadu također su izvučena. Khalil je i dalje ostala zarobljena pod ruševinama.

Ministarstvo zdravstva tvrdi da su spasilačke ekipe bile spriječene u dolasku do unesrećenih jer je vozilo libanonskog Crvenog križa, upućeno na mjesto događaja, bilo izloženo napadu šok-bombom i vatrenim oružjem.

Novinska agencija Reuters, pozivajući se na visokog libanonskog vojnog dužnosnika, izvijestila je da je izraelski dron bacio eksplozivnu napravu na spasioce koji su pokušavali doći do ranjene novinarke.

Izraelska vojska odbacila je optužbe da je blokirala spasilačke timove. U priopćenju navodi da su vojnici uočili dva vozila koja su napuštala, kako tvrde, vojni objekt Hezbolaha te da su se približavala na način koji je predstavljao ‘neposrednu prijetnju’. Zbog toga su izvedeni udari na jedno vozilo i objekt, dok se cijeli slučaj dodatno razmatra.

Odbor za zaštitu novinara (CPJ) pozvao je izraelske snage da osiguraju sigurnost novinarki, ističući da su navodi o onemogućavanju pristupa Crvenom križu neprihvatljivi i mogu predstavljati ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Prema podacima CPJ-a, od početka šireg sukoba na Bliskom istoku 28. veljače ubijeno je najmanje sedam medijskih djelatnika u Libanonu.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava navodi da je od 2023. godine u izraelskim napadima ukupno poginulo najmanje 259 novinara i medijskih radnika, uključujući 14 u Libanonu, pri čemu se za najmanje 64 slučaja sumnja da su bili izravno ciljani.

Organizacija Reporteri bez granica (RSF) također je pozvala na međunarodni pritisak kako bi se omogućilo spašavanje zatrpane novinarke, upozoravajući da daljnji napadi sprječavaju dolazak spasilačkih ekipa.