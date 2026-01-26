Ispunjen ključan uvjet: Izrael dobio tijelo posljednjeg taoca iz Gaze

Izrael je vratio posmrtne ostatke posljednjeg taoca iz Pojasa Gaze, objavila je vojska u ponedjeljak, čime je ispunjen ključan uvjet prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u priobalnoj enklavi.

Posmrtni ostaci policijskog službenika Rana Gvilija su identificirani te će biti vraćeni radi ukopa, navela je vojska u priopćenju. Gvilijevi ostaci su bili u Gazi otkako je ubijen tijekom napada palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela 7. listopada 2023., koji je doveo do dvogodišnje izraelske ofenzive. Izrael je rekao da će ponovo otvoriti prijelaz Rafah na granici s Egiptom, glavnu poveznicu Gaze sa svijetom, kada potraga za Gvilijevim ostacima bude dovršena.

Otvaranje granice ovog tjedna? Glasnogovornik vlade je na pitanje o tome kada će se granični prijelaz ponovo otvoriti odgovorio da to ne može odmah komentirati. Palestinski odbor tehnokrata za upravljanje Gazom, koji podupiru Sjedinjene Američke Države, kazao je da će se granica otvoriti ovog tjedna.

Iduća faza sporazuma Hamas i Izrael su u listopadu pristali na prekid vatre koji je trebao dovesti do potpunog zaustavljanja borbi i povratka svih živih i preminulih talaca u zamjenu za oslobađanje dijela Palestinaca iz izraelskih zatvora. Gvili je bio jedan od 251 taoca koje su militanti oteli i odveli u Gazu tijekom svog napada 7. listopada 2023. Kada je postignut sporazum o primirju, 48 talaca je i dalje bilo u Gazi, a za 28 se vjerovalo da su mrtvi, uključujući Gvilija.