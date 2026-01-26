Dmitrij Peskov komentirao trač: To je u ovoj fazi teško moguće

"Bilo bi pogrešno očekivati velike rezultate", rekao je u ponedjeljak u Moskvi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, govoreći o trilateralnim razgovorima održanim prošlog vikenda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je Peskovljeve riječi da su teme o kojima se raspravljalo u Abu Dhabiju bile teške, "ali samu činjenicu da su ovi kontakti počeli konstruktivno treba smatrati pozitivnom".

U prvim izravnim pregovorima između zaraćenih strana u posljednjih nekoliko mjeseci dogovoren je samo nastavak razgovora nakon tjedan dana, a datum još nije određen, navodi agencija Dpa. Agencija France Presse objavila je tijekom vikenda, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika, da se novi sastavak očekuje u nedjelju, 1. veljače.