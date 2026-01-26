oglasila se rusija

Dmitrij Peskov komentirao trač: To je u ovoj fazi teško moguće

I.J./Hina

26.01.2026 u 15:00

Vladimir Putin, Dmitrij Peskov
Vladimir Putin, Dmitrij Peskov Izvor: EPA / Autor: GRIGORY SYSOEV /SPUTNIK/KREMLIN POOL
Kremlj je objavio da su razgovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država o okončanju rata još uvijek u ranoj fazi, upozoravajući da ne treba očekivati opipljive rezultate.

"Bilo bi pogrešno očekivati velike rezultate", rekao je u ponedjeljak u Moskvi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, govoreći o trilateralnim razgovorima održanim prošlog vikenda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je Peskovljeve riječi da su teme o kojima se raspravljalo u Abu Dhabiju bile teške, "ali samu činjenicu da su ovi kontakti počeli konstruktivno treba smatrati pozitivnom".

U prvim izravnim pregovorima između zaraćenih strana u posljednjih nekoliko mjeseci dogovoren je samo nastavak razgovora nakon tjedan dana, a datum još nije određen, navodi agencija Dpa. Agencija France Presse objavila je tijekom vikenda, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika, da se novi sastavak očekuje u nedjelju, 1. veljače.

Peskov je opovrgnuo izvješća američkih predstavnika o tome da je između sudionika s ukrajinske i ruske strane vladao gotovo prijateljski ugođaj. "To je u ovoj fazi teško moguće", rekao je.

Peskov se osvrnuo na "formulu iz Anchoragea" koja ocrtava ruske interese, što je referenca na samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u kolovozu 2025. godine. Nikakav dogovor s tog sastanka nije objavljen.

Pregovori u Abu Dhabiju
Pregovori u Abu Dhabiju Izvor: EPA / Autor: UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Rusija želi povlačenje ukrajinskih postrojbi iz dijelova istočne regije Donbasa koji su još uvijek pod kontrolom Kijeva. Ukrajinska vlada tome se protivi.

Njemački stručnjak za sigurnost Nico Lange napisao je na mreži X kako se čini da je Trump u Anchorageu dao obećanja koja sada ne može ispuniti, zbog čega SAD vrši pritisak na Ukrajinu da pristane na ustupke.

