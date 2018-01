Izetbegović kometirao posjet Grabar Kitarović Turskoj: Ne znam što je tamo tražila

Bošnjački član Predsjedništva BiH komentirao je sastanak Kolinde Grabar Kitarović i Reccepa Tayipa Erdogana kazavši da ne zna precizno što tražila ju Turskoj jer nije vidio iz njihovih izjava što je tražila.

Kazao je i da je čuo komentar da će 'Izetbegović prihvatiti sve što Erdogan bude tražio' i da misli da je to obratno.

'To su balansi osjetljivi, nešto je bilo šanse da se tu uradi po modelu koji je predlagao Füle", kazao je Izetbegović.

Na pitanje što je bila poanta sastanka Erdogana i Grabar Kitarović bošnjački član Predsjedništva BiH je kazao da su sve to spekulacije.

'S njima jučer razgovarao telefonom, odjednom su me nazvali na mobilni telefon. Erdogan me nazvao i rekao da se nalazi s gospođom Kitarović i pitao jesmo li za jednu trilateralu na ministarskom nivou, pa zatim na predsjedničkom. Zašto ne? Uvijek vrijedi razgovarati. Kazao mi je da želi pomoći nama da imamo bolje odnose ako je došlo do diskomunikacije. Erdogan djeluje na takav način, osmisli nešto što će privući i jedne i druge", poručio je Izetbegović.