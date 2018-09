Izbori za predsjednika ličkog HDZ-a prošli bez izgreda

Izbori za predsjednika ličko-senjskog županijskog odbora (ŽO) HDZ-a, na kojima je jedini kandidat Marijan Kustić, protekli su u nedjelju bez ikakvih izgreda, do kasno popodne izašlo je više od 2.000 članova ŽO HDZ-a, što je oko 25 posto, birališta se zatvaraju u 19 sati, a rezultati bi se mogli znati oko 21 sat, doznaje Hina od povjerenika ličko-senjskog HDZ-a Darka Nekića.

Po principu jedan član jedan glas, od 8 do 19 sati, moglo je glasovati, prema popisu, 8.498 članova županijskog odbora stranke na četrdesetak birališta.

"Naime, imam saznanja da su i ti birački popisi nesređeni, da po njima Gospić ima 2.700 članova, a to je puno više od realnog broja, jer je dio i umro, odselio se ili je neaktivan. Nismo mogli u samo šest mjeseci riješiti sve probleme koji su se gomilali dvadeset godina, ali razgovarao sam s Marijanom Kustićem, kandidatom, koji je najavio da će mu jedan od prvih zadataka kada postane predsjednik, biti da sredi popis članstva", rekao je Nekić.

Upitan o tome tko je angažirao zaštitare na izbornom mjestu u gospićkom Pučkom učilištu, Nekić je odgovorio kako su stranačka izborna povjerenstva dobila naputak da osiguraju redarsku službu tamo gdje procjene da je potrebna.

U Gospiću se bira na četiri mjesta, a samo je na jednom organizirana zaštitarska služba i to zato jer je to mjesto gdje se u isto vrijeme može naći više članova, može nastati gužva, te je to izborno povjerenstvo odlučilo postupiti po tom naputku, naglasio je.

Kandidat Marijan Kustić rekao je ranije danas na novinarske upite kako ne zna zašto su zaštitari jedne poznate zaštitarske tvrtke ispred birališta u Gospiću, da ih on nije angažirao, te da izgreda nema niti ih očekuje do zatvaranja birališta u 19 sati. To tim prije što je samo jedan kandidat i bira se većinom izašlih birača.