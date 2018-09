Milinović: HDZ je danas stranka lijevog centra, a moje izbacivanje je neokomunistički čin

Nakon što je u ponedjeljak izbačen iz HDZ-a ličko-senjski župan Darko Milinović sve je komentirao na konferenciji za medije pod nazivom 'Samo istina'. 'Moje izbacivanje je necivilizirani i neokomunistički čin', poručio je Milinović, dodavši da će odluku o povratku u Sabor donijeti do kraja godine

Podsjetio je na HDZ-ovih propisnik koji kaže da se za vrijeme izbora ne smije pokretati stegovni postupak. 'To je taj demokratski HDZ koji je Plenković najavio kada je postao predsjednik stranke. Sve do ponedjeljka mislio sam da Plenković ne vuče konce, nego Gordan Jandroković . No ovih dana sam razuvjeren', poručio je Milinović, kazavši da je očekivao od Plenkovića da će odgoditi izbore.

'Necivilizirano sam spriječen. Veliki je praznik demokracije u nedjelju. Demokratski izbori su kontaminiran proces jer su mene izbacili i postavili svog kandidata. Izbori su odgođeni triput zaredom. A jasno je zašto. Da Plenković ne doživi unutarstranački poraz. Jedini način za sprečavanje većeg političkog poraza je moje nedemokratsko izbacivanje', dodao je.

'Čujem ovih dana da sam kontinuirano kršio statut od prvog mjeseca. Mogli su me onda već tada izbaciti. Kažu da sam dobio opomenu, no nisam dobio opomenu od prvog mjeseca do sada', poručio je. Podsjetio je kako su Kalmeta, Kuščević i Kapulica bili na skupu njegovog protukandidata, ali i kako je sa svojim ljudima stigao u Zagreb, gdje ih je primio, kaže, treći ešalon. 'Mirno smo sjedili i čekali na njih, a oni su i to odbili. Kad smo dobili potvrdu da će izbori biti 9. rujna, vratili smo se. Nakon toga dolazi izjava premijera da se mora spriječiti događanje naroda. To duboko vrijeđa ljude koji su se borili i ginuli u Gospiću. Bilo bi dobro da im se premijer ispriča jer su oni bili u procesu stvaranja HDZ-a i domovine', kazao je Milinović, a kritizirao je Plenkovića zbog izjave o 'nekim sukobima', koju je izrekao na Dubrovnik forumu.