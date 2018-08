Jandroković: Statut HDZ-a omogućuje isključenje Milinovića iz stranke

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao je u četvrtak, vezano za mogućnost isključenja Darka Milinovića iz stranke, kako novi stranački Statut omogućuje isključenje, a Visoki časni sud će ga na korektan način protumačiti

"Visoki časni sud će na korektan način protumačiti Statut HDZ-a a on, po svemu što znam, omogućava isključenje iz stranke", rekao je Jandroković novinarima ispred Središnjice HDZ-a upitan kako komentira tvrdnju kandidata za predsjednika ličko-senjske organizacije HDZ-a Milinovića da propisnik o provođenju izbora 'jasno kaže' kako se ne mogu pokrenuti stegovni postupci protiv člana stranke od vremena kad se raspišu izbori.

"To mu nije uspjelo i neće mu to uspjeti. HDZ će tražiti načine kako rještiti tu situaciju i baviti se onim stvarima koje hrvatske građane zaista zanimaju", poručio je Jandroković .

Jandroković je kazao i da se odluka Visokog časnog suda očekuje idući tjedan. "To će biti sigurno idući tjedan. Želimo ovu stvar riješiti što je brže moguće. Ona je nepotrebna i štetna", istaknuo je.

"Takav način ponašanja, pomalo i nasilan, nija korektan. To nije način na koji mi želimo voditi politiku", kazao je Jandroković.

Upitan kako komentira Milinovićevu izjavu da je sve to zato što je bio protivnik ratifikacije Istanbulske konvencije, Jandroković je rekao kako je riječ o najobičnijoj manipulaciji.

Podsjetio je kako je razlog zašto je došlo do prvog konflikta bio taj što je Milinović napao ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića koji je sukladno svojim ovlastima predložio novog ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pri tome, dodao je, Milinović je bio nezadovoljan odabirom i očito je želio to iskadrovirati "na sebi prihvatljiv način", što nije prihvaćeno.

"Tada je sve počelo. Ovo sve ostalo je samo čisti spin i pokušaj od nečeg što to nije, napravi ideološko pitanje. To je neuspješno i to smatram neozbiljnim", naglasio je Jandroković.

Ranije danas premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će Predsjedništvo HDZ-a protiv člana tog visokog stranačkog tijela i kandidata za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a Darka Milinovića pokrenuti stegovni postupak zbog najtežih povreda članskih obaveza i nanošenja političke štete HDZ-u, istaknuvši kako je njegovo ponašanje bilo neozbiljno, neodgovorno i nepotrebno.