Iz Vlade stigla reakcija na uhićenje Mikulića, pojasnili i smjene šefova državnih tvrtki

'Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka koje se tiču razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća , kao i određenih državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Navedena razrješenja donesena su prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je donesen u sklopu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj , s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu. Uskoro će na javnom savjetovanju biti objavljena i Uredba o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, koja u skladu s navedenim Zakonom i najboljim praksama i preporukama OECD-a, regulira ovo područje i uvodi najviše standarde korporativnog upravljanja. Napominjemo da je odluka o vršiteljima dužnosti na mjesta predsjednika Uprava poduzeća privremenog karaktera, do provedbi natječaja o odabiru novih članova, koji će biti vođeni po transparentnijoj proceduri, uz inzistiranje na kriteriju stručnosti', poručili su iz Vlade.

Među odlukama na zatvorenoj sjednici bila je i ona o smjeni glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

'U pogledu informacije o uhićenju g. Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom. Nadležne institucije u mandatima naše Vlade rade neovisno i neometano, bez upliva politike, što je temelj za efikasnu borbu protiv korupcije. Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona', stoji u priopćenju.