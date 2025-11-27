Vlada na zatvorenoj sjednici smijenila čitav niz šefova državnih tvrtki

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Infrastruktura d.o.o. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Kršića te imenovanje mr.sc. Damira Lončarića za predsjednika Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave toga društva Ivana Čule te imenovanje dr.sc. Ivane Mrkonjić za predsjednicu Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Kristijana Pavića te imenovanje mr.sc. Ankice Kruljac za predsjednicu Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatska lutrija d.o.o. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Ignacija Čuture te imenovanje Nikoline Klaić za predsjednicu Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Mate Botice te imenovanje Denisa Nikole Kulišića za predsjednika Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Razriješen je glavni državni inspektor Državnog inspektorata dr.sc. Andrija Mikulić. Vlada u priopćenju nije navela razlog razješenja, no očito je da to ima veze s njegovim uhićenjem zbog korupcije.

Razriješen je dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić, a vršiteljem dužnosti ravnatelja, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja, imenovan je Hrvoje Šušković.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. imenovanje Vildane Megle, Mladena Stepanića i mr.sc. Marina Goloba za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im mandat istječe 26. studenoga 2025.

Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Dominik Paparić.

Državnom službeniku Vedranu Markoti ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, s danom 7. prosinca 2025., do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.

Radi odlaska na novu dužnost, Tatjani Katkić Stanić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, s danom 26. studenoga 2025.

Na osobni zahtjev razriješena je članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. imenovanje Vice Oršulića za predsjednika, a Ivice Vukoje i dr.sc. Ante Eleza za članove Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. izbor Antona Kovačeva, mr.sc. Jelene Zrinski Berger, dr.sc. Mladena Zeljka i dr.sc. Lukše Lulića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.