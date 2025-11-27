Vlajčić o uhićenju Mikulića: Nitko nije nedodirljiv

'Kao država određeni smo da nitko nije nedodirljiv, a s druge strane vidjeli ste da je za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Državni inspektorat kao neovisna institucija iznimno bitno, tijelo, poglavito u kontekstu sprječavanja širenja i pojačanih nadzora zaraznih bolesti na terenu, afričke svinjske kuge i bedrenice', rekao je Vlajčić čija je stranka dio vladajuće većine.

'Očekujem da će u kontekstu toga Državni inspektorat nesmetano nastaviti raditi a sve drugo pustimo da se pokaže', dodao je ministar tijekom svog radnog posjeta Zadru.

Vlada je u četvrtak razriješila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića za kojim je Uskok, prema neslužbenim informacijama, izdao uhidbeni nalog zbog sumnje u korupciju, s još tri osobe.

Mediji navode da je razlog toga afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičene za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.

Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od travnja 2019. godine.