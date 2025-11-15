Iz Bijele kuće ipak stiže tužba protiv BBC-a? Tražit će najmanje milijardu dolara

U razgovoru s novinarima u Air Force Oneu u petak navečer, Trump je izjavio: "Tužit ćemo ih za između milijardu i 5 milijardi dolara, vjerojatno nekad sljedeći tjedan."

U petak je BBC dao izjavu da je montaža govora od 6. siječnja 2021. nenamjerno dala "pogrešan dojam da je predsjednik Trump izravno pozvao na nasilno djelovanje". BBC se ispričao, ali i dodao da neće isplatiti financijsku odštetu.

"Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je videoisječak montiran, iskazujemo snažno neslaganje da postoji osnova tužbe za klevetu." Trump je rekao da će o tome razgovarati s britanskim premijerom Keirom Starmerom tijekom vikenda.