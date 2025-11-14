Srbija potpisala tajni ugovor s Trumpovim zetom: Dobit će kompleks razoren u NATO bombardiranju

Srpska vlada potajno je u veljači 2024. sklopila partnerstvo s tvrtkom Jareda Kushnera za preuređenje nekadašnjeg sjedišta Generalštaba u Beogradu, kompleksa razorenog u NATO bombardiranju. Objavljeni dokumenti otkrivaju obveze države da ukloni zaštitu, sruši zgrade i preda zemljište u 99-godišnji zakup, što je izazvalo nove prosvjede

Vlada Srbije osnovala je zajedničku tvrtku s kompanijom za razvoj nekretnina u vlasništvu zetа Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, radi izgradnje hotelskog kompleksa u Beogradu, dajući Srbiji rok do idućeg svibnja da sruši postojeće zgrade, prema procurjelim dokumentima. Prosvjedi u Beogradu Neovisni srpski magazin Radar, prenosi The Guardian, objavio je investicijski ugovor iz 2024., koji Kushnerovoj kompaniji Atlantic Incubation Partners LLC daje 77,5 posto udjela u zajedničkom pothvatu, dok srpska vlada zadržava 22,5 posto.

Zajednička tvrtka osnovana je radi preuređenja lokacije nekadašnjeg sjedišta Generalštaba Vojske Srbije u Beogradu, koji je bombardiran tijekom NATO napada 1999. godine. Plan je izazvao prosvjede u središtu grada. Vlada Srbije nije osporila autentičnost objavljenih dokumenata. Premda je ugovor potpisan još u veljači 2024., držan je u tajnosti sve do prošlog tjedna, kada je Narodna skupština usvojila poseban zakon kojim se projekt proglašava 'projektom od značaja za Republiku Srbiju'. Time je vlada dobila mogućnost zaobići regulatorne procedure koje su u svibnju zaustavile radove zbog sumnje da su dokumenti o uklanjanju statusa kulturne zaštite bili krivotvoreni. Bez naknade za najam Prema ugovoru koji je objavio Radar, Srbija se obvezala ukloniti kulturnu zaštitu kompleksa i dovršiti rušenje postojećih zgrada 'na način koji je zadovoljavajući' za Kushnerovu tvrtku Atlantic Incubation. Ako Srbija ne ispuni rok do svibnja iduće godine za pripremu gradilišta, američka kompanija može po vlastitom nahođenju raskinuti ugovor i zatražiti odštetu, stoji u objavljenom dokumentu. Ugovor uključuje davanje zemljišta na korištenje bez naknade na 99 godina, uz mogućnost da se zemljište kasnije pretvori u vlasništvo. Usvajanje posebnog zakona ponovno je u prvi plan stavilo jednogodišnje prosvjede studenata protiv korupcije, koji su započeli nakon urušavanja željezničke postaje u Novom Sadu.