Trump zahtijeva da se istraže Epsteinove veze s - Clintonom

Osim Clintona, koji se s pokojnim financijerom družio početkom 2000-ih, Trump je rekao da je od ministarstva pravosuđa zatražio da istraži bivšeg ministra financija Larryja Summersa te Reida Hoffmana, osnivača društvene platforme LinkedIn, koji je ujedno i istaknuti donator Demokratske stranke.

Do Trumpovog zahtjeva je došlo nakon što je odbor američkog Kongresa objavio tisuće dokumenata koji su doveli do novih pitanja o odnosu američkog predsjednika s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

'Epstein je bio demokrat i on je problem demokrata, a ne problem republikanaca!', napisao je Trump na društvenim mrežama.

'Oni znaju sve o njemu, nemojte tratiti vrijeme na Trumpa. Ja imam zemlju kojom moram upravljati!', dodao je.

Ministarstvo pravosuđa nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom kao ni JPMorgan.

Reuters nije uspio stupiti u kontakt ni s drugim osobama koje je Trump imenovao.

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima, i neobično su kritični prema Ministarstvu pravosuđa zato što nije objavilo više informacija o Epsteinovim navodnim kaznenim djelima.

Premda devet od 10 republikanaca tvrdi da općenito odobravaju način na koji Trump vodi Sjedinjene Američke Države, svega četiri od 10 njih kaže da odobravaju način na koji se nosi sa situacijom vezanom za Epsteina, prema anketi Reuters/Ipsos provedenoj u listopadu.

Trump odlučno i uporno niječe da je znao za Epsteinovu trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ranije je rekao da su on i Epstein, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu, bili nekoć prijatelji prije nego su se razišli.