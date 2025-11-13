Nove optužbe: BBC i prije manipulirao Trumpovim govorom?

BBC se našao u najvećoj krizi u posljednjih nekoliko desetljeća. Generalni direktor i izvršna novinska urednica podnijeli su ostavke zbog kritika vezanih uz standarde i optužbi za pristranost, uključujući način na koji je montiran Trumpov govor u dokumentarnom filmu Panorama.

Trump je zaprijetio tužbom u vrijednosti od milijardu dolara protiv BBC-ja zbog tog filma.

Telegraph, koji je prvi pisao o tome, u četvrtak je objavio da su snimke istog govora selektivno montirane i u emisiji BBC-ja Newsnight u lipnju 2022., dvije godine prije sporne montaže u Panorami.

Novine su rekle da je montaža u Newsnightu slična onoj u dokumentarnom filmu.