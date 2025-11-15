Pogledajte kako je Dalić okupio petoricu igrača za fotografiju! Znate li zbog čega je ona posebna?

Među trenucima koji su obilježili slavlje bila je i zanimljiva scena koju su zabilježile kamere Nove TV. Izbornik Zlatko Dalić okupio je petoricu reprezentativaca na jednu fotografiju, a ona nije bila tek obična uspomena.

Uz Dalića na slici su bili Luka Modrić, Ivan Perišić, Duje Ćaleta-Car, Andrej Kramarić i Dominik Livaković. Riječ je o petorici još aktivnih reprezentativaca koji su zajedno s Dalićem osvojili srebro u Rusiji 2018. i od početka bili s njim. Jednog od srebrnih 'Rusa' nije bilo na Rujevici. Mateo Kovačić nije bio prisutan jer se oporavlja od ozljede i nije mogao biti u Rijeci, no igrač Cityja bit će spreman za SP na ljeto. Video pogledajte OVDJE.