hrvatska na mundijalu

Pogledajte kako je Dalić okupio petoricu igrača za fotografiju! Znate li zbog čega je ona posebna?

S.Č.

15.11.2025 u 00:02

Dalić i igrači
Dalić i igrači Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot NOVA TV
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih Otoka na Rujevici. Golovi Joška Gvardiola, Petra Muse i Nikole Vlašića bili su dovoljni za plasman na sedmi Mundijal, a nakon utakmice uslijedilo je slavlje s navijačima.

Među trenucima koji su obilježili slavlje bila je i zanimljiva scena koju su zabilježile kamere Nove TV. Izbornik Zlatko Dalić okupio je petoricu reprezentativaca na jednu fotografiju, a ona nije bila tek obična uspomena.

vezane vijesti

Uz Dalića na slici su bili Luka Modrić, Ivan Perišić, Duje Ćaleta-Car, Andrej Kramarić i Dominik Livaković. Riječ je o petorici još aktivnih reprezentativaca koji su zajedno s Dalićem osvojili srebro u Rusiji 2018. i od početka bili s njim. Jednog od srebrnih 'Rusa' nije bilo na Rujevici. Mateo Kovačić nije bio prisutan jer se oporavlja od ozljede i nije mogao biti u Rijeci, no igrač Cityja bit će spreman za SP na ljeto. Video pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Dalić: Može govoriti tko god što hoće, ali to više neću ponoviti. Znam što me stvorilo trenerom
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Pogledajte kako je Dalić okupio petoricu igrača za fotografiju! Znate li zbog čega je ona posebna?
HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3:1

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3:1

Evo kako mediji iz regije pišu o plasmanu Hrvatske: 'Odoše... Spasili se bruke'

najpopularnije

Još vijesti