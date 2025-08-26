Ivo Sanader snimljen u Splitu; evo što je radio

Nakon što je početkom mjeseca Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a, a koji je posljednje desetljeće proveo u zatvoru zbog malverzacija u tri različite afere, uvjetno pušten na slobodu, snimljen je danas u jednom poznatom restoranu u Splitu, piše Dalmatinski portal.

Sanader se nakon puštanja na slobodu iz kaznionice u Lipovici vratio u svoju vilu na zagrebačkom Pantovčaku. Njegov odvjetnik je poručio kako se ne vraća u politiku.