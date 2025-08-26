Ivo Sanader snimljen u Splitu; evo što je radio

na slobodi

Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader nakon uvjetnog puštanja na slobodu, snimljen je u Splitu

Nakon što je početkom mjeseca Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a, a koji je posljednje desetljeće proveo u zatvoru zbog malverzacija u tri različite afere, uvjetno pušten na slobodu, snimljen je danas u jednom poznatom restoranu u Splitu, piše Dalmatinski portal.

Sanader se nakon puštanja na slobodu iz kaznionice u Lipovici vratio u svoju vilu na zagrebačkom Pantovčaku. Njegov odvjetnik je poručio kako se ne vraća u politiku.

Uvjetno je pušten na slobodu nakon što je odlukom vijeća Županijskog suda u Sisku prihvaćen prijedlog za njegov uvjetni otpust iz Kaznionice u Lipovici - Popovači. Odluka je donesena 31. srpnja 2025., a Sanaderu je do isteka pravomoćno izrečene kazne ostalo još 7 godina i 15 dana.

'Želi što prije biti s obitelji. Slijedi mu i liječenje. Politički angažman apsolutno ne. Jedan od razloga za molbu za puštanje su zdravstveni razlozi. Međutim, to nije osnovni razlog. Imat će posebne obveze. Jedno mjesečno će se morati javljati policiji i neće moći mijenjati boravište i prebivalište', rekao je njegov odvjetnik Dragan Crnković na dan Sanaderova puštanja na slobodu, 4. kolovoza, kad ga je i osobno dočekao ispred zatvora, piše Danas.hr.

