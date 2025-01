Ministrica Irena Hrstić: Politike u biranju rukovodstva bolnice nema i neće biti

„Ta je priča duboko ispolitizirana, ali naglašavam da nije ispolitizirana od kolega koji su izražavali svoje nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo je trebalo biti riješeno između kolega i samog ravnatelja. Ovdje sam jer ne želim dozvoliti da se ta priča širi na nacionalnom nivou i da se širi kroz čistu politiku jer politike u biranju rukovodstva i djelatnika nema i neće biti”, poručila je. Dodala je da je na sastanku rečeno da je cijeli problem nastao jer je država preuzela ustanove u svoje vlasništvo te da reforma zdravstva ne funkcionira.

'Razgovor o problemima, a u medije idu političke poruke'

„Ni to nije istina. To je 'duboka' politička priča koja nema veze s ovime. Mi smo danas razgovarali o problemima koji muče kirurge, a u medijskom prostoru idu političke poruke, i to primarno od župana Posavca, od njegovih nepotpunih istina, ali ne samo njega, nego i od zastupnica Ivane Kekin, Anke Mrak Taritaš i Dalije Orešković”, rekla je Hrstić. Kazala je i da je Pravilnik o izboru i načinu izbora šefova drugačiji u Čakovcu u odnosu na druge bolnice te da se pravila moraju ujednačiti.