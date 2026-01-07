Iranski vojni vrh otvoreno zaprijetio napadom: Odlučno ćemo odgovoriti na provokacije

Hatamijeve izjave dolaze nakon što je Trump prošlog tjedna zaprijetio Iranu vojnom intervencijom ako vlasti u Teheranu, kako je rekao, 'budu nasilno ubijajale mirne prosvjednike', poručivši da bi SAD u tom slučaju 'stao u njihovu obranu'.

Glavni zapovjednik iranske vojske, general Amir Hatami , poručio je u srijedu da je Iran danas 'znatno spremniji i snažniji' nego ranije te upozorio da će svako djelovanje koje Teheran procijeni kao povredu svog suvereniteta izazvati 'odlučan odgovor'.

'Iranska Islamska Republika intenziviranje ovakve retorike protiv iranskog naroda smatra prijetnjom i neće dopustiti da se ona nastavi bez odgovora', izjavio je Hatami za državnu novinsku agenciju IRNA, prenosi Euronews.

'S punim uvjerenjem mogu reći da je danas spremnost naših oružanih snaga daleko veća nego prije rata. Ako neprijatelj napravi pogrešku, suočit će se s odlučnijim odgovorom i odsjeći ćemo ruku svakom agresoru', dodao je.

Pritisak izvana i nemiri iznutra

Iran se trenutačno suočava s, kako vlasti tvrde, dvostrukom prijetnjom – vanjskim pritiskom Sjedinjenih Država i Izraela te unutarnjim nemirima potaknutima teškom ekonomskom situacijom. Prosvjedi koji su izbili u prosincu zahvatili su najveće iranske gradove, uključujući Teheran i Isfahan, a predstavljaju ozbiljan izazov vladajućoj teokraciji.

Prema navodima aktivista i organizacija za ljudska prava, u sukobima prosvjednika i sigurnosnih snaga do sada je poginulo najmanje 36 ljudi. Izvješća o uporabi smrtonosne sile od strane vlasti pojavila su se prošlog tjedna, što je i potaknulo Trumpovu oštru reakciju.

Prosvjedi su dodatno potaknuti snažnim rastom inflacije, koja premašuje 40 posto, dok su cijene hrane, prema procjenama analitičara, porasle i više od 70 posto. Iranska vlada pokušala je smiriti nezadovoljstvo uvođenjem mjesečne novčane pomoći u iznosu od oko šest eura za subvencioniranje osnovnih prehrambenih proizvoda poput riže, mesa i tjestenine.

No trgovci upozoravaju da bi cijene ključnih proizvoda, poput jestivog ulja, mogle i utrostručiti se zbog pada vrijednosti iranske valute i ukidanja povlaštenog tečaja dolara za uvoznike i proizvođače.

Novi vojni zapovjednik u osjetljivom trenutku

Hatami je na čelo regularne vojske došao nakon što je Izrael tijekom 12-dnevnog sukoba u lipnju ubio nekoliko visokih iranskih vojnih zapovjednika. On je prvi časnik regularne vojske u desetljećima na toj poziciji, koju je tradicionalno kontrolirala Iranska revolucionarna garda.

Napetosti su dodatno pojačane nakon nedavne američke vojne operacije u Venezueli, tijekom koje je uhićen predsjednik Nicolás Maduro, dugogodišnji saveznik Teherana, što je u Iranu shvaćeno kao upozorenje i signal američke spremnosti na izravno djelovanje.

Unatoč prijetnjama i pokušajima vlasti da ublaže gospodarske posljedice, prosvjednici poručuju da neće odustati te da će nastaviti izlaziti na ulice dok se njihovi zahtjevi ne ispune.