Opasna misija u srcu Irana: Čeka se zeleno svjetlo za elitne postrojbe

Sjedinjene Države i Izrael razmatraju mogućnost izvođenja kopnene specijalne operacije u Iranu s ciljem preuzimanja ili neutralizacije zaliha obogaćenog uranija. Takav se scenarij razmatra jer je dio iranskog nuklearnog materijala pohranjen u duboko ukopanim podzemnim objektima koje je teško uništiti zračnim napadima

Prema navodima više američkih medija, u vladama u Washingtonu i Tel Avivu proteklih dana raspravljalo se o mogućnosti upada specijalnih postrojbi u Iran da bi se osigurao nuklearni materijal. Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je u Kongresu poručio da će 'netko morati otići i uzeti ga', aludirajući na iranske zalihe obogaćenog uranija, navodi TWZ.

Američki predsjednik Donald Trump također je rekao da postoji takva opcija, ali da trenutačno nije prioritet. 'To je nešto što bismo možda mogli učiniti kasnije', rekao je novinarima u zrakoplovu Air Force One. Zalihe dovoljne za više nuklearnih bombi Prema procjenama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran ima oko 441 kilogram uranija obogaćenog na 60 posto. Takva razina obogaćenja tehnički je vrlo blizu razini potrebnoj za nuklearno oružje, a ona iznosi oko 90 posto. Prema procjenama stručnjaka, postojeće zalihe mogle bi biti dovoljne za najmanje deset nuklearnih bombi ako bi se još obogatile.

New: Iran has access to the uranium at Isfahan, intelligence agencies have concluded. pic.twitter.com/cHaQ7i7a8K — Julian E. Barnes (@julianbarnes) March 8, 2026

Osim toga, Iran raspolaže znatnim količinama uranija nižih razina obogaćenja, što samo povećava zabrinutost zapadnih država. Stručnjaci upozoravaju da bi dio materijala mogao biti iskorišten i za takozvane prljave bombe, koje ne izazivaju nuklearnu eksploziju, ali šire radioaktivnu kontaminaciju. Uranij skriven u podzemnim postrojenjima Najveći dio obogaćenog uranija navodno je pohranjen u nuklearnom kompleksu u Isfahanu, jednom od ključnih iranskih nuklearnih centara.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Takva postrojenja izgrađena su duboko pod zemljom i dodatno zaštićena da bi izdržala zračne napade. Zbog toga pojedini vojni analitičari smatraju da bi jedini način za potpuno osiguranje nuklearnog materijala mogao biti fizički ulazak u postrojenje. Pritom postoji i neizvjesnost jer međunarodni inspektori više ne mogu pouzdano potvrditi gdje se točno nalaze sve zalihe uranija. Specijalne snage i stručnjaci za nuklearnu sigurnost Ako bi se takva operacija pokrenula, očekuje se da bi u njoj sudjelovale elitne specijalne postrojbe, poput američkih jedinica Delta Force i SEAL Team Six, kao i izraelske specijalne snage. Uz vojnike bi sudjelovali i stručnjaci za nuklearnu sigurnost da bi procijenili može li se materijal izvući iz postrojenja, razrijediti na licu mjesta ili osigurati dok ne stignu dodatne snage.

Crni dim nad Teheranom Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia







+8 Crni dim nad Teheranom Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia