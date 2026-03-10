Još dvije iranske nogometašice ostale u Australiji

Javnost i vladine agencije počeli su izražavati zabrinutost za dobrobit reprezentacije nakon što su na iranskoj državnoj televiziji proglašene 'ratnim izdajnicima' jer su odbili pjevati himnu na utakmici Azijskog prvenstva.

Jedna od igračica je u utorak navečer u zadnji čas odbila ukrcati se na let za Iran u zračnoj luci Sydney, izvijestila je nacionalna televizija ABC News, pozivajući se na neimenovane izvore. Preostale igračice su napustile Australiju i otišle u Iran.

Iranska reprezentacija je na turniru koji je domaćin Australija počela nastupati upravo kada su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike, ajatolaha Alija Hamneija. U nedjelju su eliminirane s turnira.

Iranske igračice u utorak poslijepodne ukrcale su se na let za Sydney iz sjeveroistočnog grada Gold Coasta prije nego što su se vratile kući.

Skupina Iranaca koji žive u Australiji okupila se kako bi prosvjedovali protiv iranske vlade i okružila autobus s igračicama u Gold Coastu kada su napustile hotel i krenuli prema zračnoj luci. Mnogi prosvjednici su se također pojavili u zračnoj luci u Sydneyu u utorak navečer.

Ured iranskog glavnog tužitelja rekao je u utorak da su preostale članice reprezentacije pozvane natrag u zemlju 's mirom i povjerenjem', izvijestili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je australskog premijera Anthonyja Albanesea što je dopustio Irankama da ostanu, rekavši na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države spremne bile spremne primiti igračice, da to nije učinila Australija.