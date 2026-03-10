Izrael povećava izdvajanja za rat s Iranom: Ovo nije trošak, već investicija

Smotrich je rekao da se kabinet sastaje u utorak navečer kako bi odobrio poseban ratni proračun. "Ovo nije trošak, već investicija", rekao je.

Netanyahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelsko gospodarstvo vrlo snažno unatoč tome što ratuje više od dvije godine.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog u utorak nije ponudio vremenski okvir za završetak rata s Iranom. "Moramo duboko udahnuti i doći do konačnog rezultata", rekao je za njemački list Bild.