Rat nije zaustavio izvoz: Iran šalje milijune barela nafte Kini

Iran je nastavio slati velike količine sirove nafte kroz Hormuški tjesnac prema Kini, iako je rat između SAD-a i Izraela s jedne strane te Irana s druge ugrozio šire opskrbne tokove kroz ovaj ključni pomorski prolaz

Iran je od početka rata 28. veljače kroz Hormuški tjesnac poslao najmanje 11,7 milijuna barela sirove nafte, a sve pošiljke bile su namijenjene Kini, rekao je u za CNBC Samir Madani, suosnivač tvrtke TankerTrackers.com. Ukrcaj na supertanker i do 10 dana Naftni terminal Jask, jedini iranski izvozni izlaz na Omansko more koji u potpunosti zaobilazi Hormuški tjesnac, rijetko se koristi jer je znatno manje učinkovit. Ukrcaj jednog supertankera namijenjenog dugim transportima nafte, može trajati i do deset dana. To ima dobru propagandnu vrijednost u zemlji, ali ne donosi veliku logističku prednost, rekao je Madani.

Za usporedbu, ukrcaj VLCC-a na otoku Kharg traje oko jedan do dva dana. Iako Iran i dalje izvozi naftu u Kinu, količine od oko 1,22 milijuna barela dnevno znatno su niže nego prije izbijanja rata. Iran je u veljači izvozio 2,16 milijuna barela dnevno, što je bio najviši nivo od srpnja 2018. godine, prema podacima Kplera, a sve količine bile su namijenjene Kini, dok je Peking povećavao zalihe kako bi se zaštitio od mogućih poremećaja u opskrbi energijom. Kina ubrzala stvaranje rezervi Tijekom prva dva mjeseca ove godine Kina je ubrzala stvaranje svojih naftnih rezervi, pri čemu je uvoz sirove nafte porastao za 15,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuju carinski podaci objavljeni u utorak. Prema Kpleru, utovar iranske nafte dosegnuo je i rekordnih 3,78 milijuna barela dnevno u tjednu koji je završio 16. veljače, više nego dvostruko u odnosu na prethodni tjedni prosjek od oko 1,48 milijuna barela dnevno. Tijekom godina Kina je izgradila goleme zalihe nafte, procijenjene na oko 1,2 milijarde barela u siječnju, što bi moglo zadovoljiti potražnju tri do četiri mjeseca, prema analizi Atlantic Councila. Ta tvrtka prati kretanje brodova pomoću satelitskih snimaka, što joj omogućuje da registrira i plovila koja bi inače ostala neotkrivena ako su im sustavi za praćenje isključeni. Mnogi brodovi su 'nestali s radara' nakon što je Teheran zaprijetio napadima na svako plovilo koje pokuša proći kroz taj plovni put. 12 milijuna barela prošlo kroz Hormuz Prema procjeni tvrtke za pomorske podatke Kpler, oko 12 milijuna barela sirove nafte prošlo je kroz tjesnac od početka rata. 'S obzirom na to da je Kina posljednjih godina glavni kupac iranske nafte, značajan dio tih količina vjerojatno završava tamo', rekla je Nhway Khin Soe, analitičarka za naftu u Kpleru, dodajući da je potvrđivanje krajnjeg odredišta tih tankera postalo znatno teže.