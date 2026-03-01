Čovjek iz sjene koji upravlja Iranom: Tko je Ali Larijani

Nakon eskalacije sukoba i napada SAD-a i Izraela na Iran i smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, poznata, ali sve utjecajnija figura pomaknula se u središte moći u Teheranu. Iza zatvorenih vrata i daleko od pozornosti javnosti, Ali Larijani nametnuo se kao čovjek koji upravlja najosjetljivijim političkim, vojnim i diplomatskim odlukama Irana u jednom od najopasnijih razdoblja za zemlju u posljednjih nekoliko desetljeća

Početkom siječnja, dok su se prosvjedi širili Iranom i rasli strahovi od moguće američke vojne intervencije, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei obratio se Larijaniju kako bi stabilizirao sustav. Od tada je, prema riječima visokih upućenih izvora, Larijani preuzeo upravljanje krizom, praktično potisnuvši izabranu vladu dok se Iran priprema za mogućnost šireg rata. Podsjetimo, Hamnei je poginuo u izraelskim i američkim napadima na Iran u subotu. 'Uskoro će se formirati privremeno čelno vijeće. Predsjednik, čelnik pravosuđa i pravni stručnjak iz Vijeća čuvara preuzet će odgovornost do izbora sljedećeg vođe', rekao je Larijani, čelnik najvišeg iranskog sigurnosnog tijela, Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i bivši savjetnik Alija Hamneija.

Tko je Ali Larijani? Ali Ardašir Larijani (67), potječe iz jedne od najutjecajnijih iranskih vjerskih i političkih obitelji. Tijekom četiri desetljeća izgradio je duboke veze unutar iranskih klerikalnih, vojnih i obavještajnih struktura. Te ga veze danas stavljaju u samo središte odlučivanja, piše Guardian. Larijani trenutačno obnaša dužnost tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, najmoćnijeg tijela u zemlji za pitanja obrane, nuklearne politike i regionalne strategije. U praksi mu ta funkcija daje ovlasti nad pitanjima koja inače prelaze granice ministarstava, vojske i predsjedništva. Iako predsjednik Masud Pezeškian ostaje javno lice vlade, njegov je utjecaj vidljivo oslabljen. Pezeškian je i sam umanjivao svoju političku ulogu, jednom rekavši: 'Ja sam liječnik, a ne političar.' Larijanijeve su se odgovornosti posljednjih mjeseci naglo proširile. Nadzirao je državni odgovor na masovne prosvjede diljem zemlje na kojima se tražio kraj islamske vlasti. Istodobno je vodio osjetljive nuklearne razgovore s Washingtonom, koordinirajući iza kulisa s regionalnim posrednicima, uključujući Katar i Oman. Na međunarodnoj pozornici Larijani je djelovao kao ključni iranski kanal prema glavnim saveznicima. Otputovao je u Moskvu na sastanak s Vladimirom Putinom, gdje su razgovori bili usmjereni na sigurnosnu koordinaciju i rastuću zapadnu vojnu prisutnost u regiji. Kako je SAD-e povećavale raspoređivanje vojnika, Larijani je počeo pripremati i planove za izvanredne okolnosti u slučaju sukoba. Tijekom posjeta Dohi upozorio je: 'Spremni smo u svojoj zemlji. Ne tražimo rat i nećemo ga započeti. Ali ako nam ga nametnu, odgovorit ćemo.'

Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH







+3 Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH