Objavljeni novi detalji likvidacije Alija Hamneija: Ovo je bio ključni trenutak u operaciji

Izraelska vojska objavila je nove detalje o jučerašnjim zračnim udarima u Teheranu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, a američka CIA otkrila je što je bio ključni trenutak u operaciji koju su Amerikanci nazvali 'Epski gnjev', a Izraelci 'Lavlja rika'

U priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF) navodi se da je vrhovni vođa Ali Hamnei likvidiran u precizno planiranoj operaciji usmjerenoj na kompleks u središtu glavnog grada Irana. IDF je naveo da je zrakoplovstvo, vođeno preciznim obavještajnim podacima Vojne obavještajne službe i u koordinaciji s Mossadom, izvelo napad na kompleks vodstva u srcu Teherana, gdje se Hamnei nalazio zajedno s drugim visokim dužnosnicima, prenosi Sky News. <<<<Događaje na Bliskom istoku pratimo uživo>>>>

Dan ranije objavljena je satelitska snimka koja prikazuje gust crni dim i velika razaranja na području kompleksa vrhovnog vođe. Prema dostupnim informacijama, pogođene su najmanje četiri zgrade u kompleksu u središtu Teherana. Američki predsjednik Donald Trumo sinoć je objavio da je iranski ajatolah ubijen nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje. Hamenei je sazvao sastanak s vojnim vodstvom, a obavještajne službe otkrile su da će se održati u subotu, a ne navečer, kako se prethodno mislilo. Zbog toga su SAD i Izrael tempirali napad.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026