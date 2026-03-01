Objavljeni novi detalji likvidacije Alija Hamneija: Ovo je bio ključni trenutak u operaciji

Izraelska vojska objavila je nove detalje o jučerašnjim zračnim udarima u Teheranu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, a američka CIA otkrila je što je bio ključni trenutak u operaciji koju su Amerikanci nazvali 'Epski gnjev', a Izraelci 'Lavlja rika'
U priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF) navodi se da je vrhovni vođa Ali Hamnei likvidiran u precizno planiranoj operaciji usmjerenoj na kompleks u središtu glavnog grada Irana.
IDF je naveo da je zrakoplovstvo, vođeno preciznim obavještajnim podacima Vojne obavještajne službe i u koordinaciji s Mossadom, izvelo napad na kompleks vodstva u srcu Teherana, gdje se Hamnei nalazio zajedno s drugim visokim dužnosnicima, prenosi Sky News.
Dan ranije objavljena je satelitska snimka koja prikazuje gust crni dim i velika razaranja na području kompleksa vrhovnog vođe. Prema dostupnim informacijama, pogođene su najmanje četiri zgrade u kompleksu u središtu Teherana.
Američki predsjednik Donald Trumo sinoć je objavio da je iranski ajatolah ubijen nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje. Hamenei je sazvao sastanak s vojnim vodstvom, a obavještajne službe otkrile su da će se održati u subotu, a ne navečer, kako se prethodno mislilo. Zbog toga su SAD i Izrael tempirali napad.
CIA danas otkrila nove detalje operacije
Američka obavještajna agencija CIA je neposredno prije koordiniranog američko-izraelskog napada na Iran utvrdila točnu lokaciju vrhovnog vođe Hameneija, pruživši, kako dužnosnici navode, 'visokopouzdane' obavještajne podatke koji su oblikovali operaciju, piše The New York Times pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.
Američke obavještajne službe mjesecima su pratile Hamneija, usavršavajući saznanja o njegovu kretanju i sigurnosnim obrascima. Ključni trenutak bio je kad je CIA doznala da će Hamnei prisustvovati jutarnjem sastanku visokih iranskih dužnosnika u kompleksu vodstva u središnjem Teheranu.
Ti su podaci podijeljeni s Izraelom, a dvije su zemlje potom prilagodile vrijeme planiranog napada, koji je prvotno trebao biti izveden pod okriljem noći, kako bi iskoristile priliku, pomaknuvši ga na 9.40 sati po teheranskom vremenu, u trenutku održavanja sastanka.
'Otac plana za uništenje Izraela'
U priopćenju IDF-a navodi se da je Hamnei ‘promicao ekstremističku ideologiju protiv države Izrael i cijelog Zapada’ te da je bio ‘otac plana za uništenje države Izrael’.
Izraelska vojska poručila je da je njegovom smrću ‘zatvoren povijesni krug eliminacijom vođe iranske terorističke osovine’.
Napad i potvrda o smrti iranskog vrhovnog vođe dodatno su pojačali napetosti u regiji, dok svjetski čelnici pozivaju na suzdržanost i izbjegavanje daljnje eskalacije sukoba.