Pogođena srpska ambasada u Teheranu

Veleposlanstvo nije bilo meta napada, a zgrada je oštećena od krhotina kada je pogođena vojna baza nedaleko od diplomatskog predstavništva Srbije, javila je Radio-televizija Srbije (RTS) .

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da se u Iranu nalazi 14 državljana Srbije i da nitko nije ozlijeđen u napadima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

Iz MSP-a su 28. veljače upozorili na moguću eskalaciju u Iranu i preporučili državljanima Srbije da se do daljeg suzdrže od svih putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Nacionalna aviokompanija Air Serbia obustavila je sve letove prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a na društvenim mrežama srbijanski državljani javljaju da su blokirani u zračnim lukama Dubaija gdje je zračni prostor zatvoren zbog sigurnosnih razloga te da nemaju nikakvih informacija ni potporu velepolslanstva.