u američkom napadu

Pogođena srpska ambasada u Teheranu

B. S. / Hina

01.03.2026 u 12:10

Veleposlanstvo Srbije u Teheranu
Veleposlanstvo Srbije u Teheranu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tehran.mfa.gov.rs
Zgrada srbijanskog veleposlanstva u Teheranu oštećena je tijekom američkih vojnih udara, ali nitko nije ozlijeđen, te će se diplomatsko osoblje povući u azerbajdžansku prijestolnicu Baku, objavili su u nedjelju beogradski mediji.

Veleposlanstvo nije bilo meta napada, a zgrada je oštećena od krhotina kada je pogođena vojna baza nedaleko od diplomatskog predstavništva Srbije, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da se u Iranu nalazi 14 državljana Srbije i da nitko nije ozlijeđen u napadima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

Iz MSP-a su 28. veljače upozorili na moguću eskalaciju u Iranu i preporučili državljanima Srbije da se do daljeg suzdrže od svih putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Nacionalna aviokompanija Air Serbia obustavila je sve letove prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a na društvenim mrežama srbijanski državljani javljaju da su blokirani u zračnim lukama Dubaija gdje je zračni prostor zatvoren zbog sigurnosnih razloga te da nemaju nikakvih informacija ni potporu velepolslanstva.

