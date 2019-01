Idućih dana pravo zimsko vrijeme, hladno i snijeg

Idete li u subotu na Sljeme bodriti skijašice - imajte toplu odjeću i obuću, i računajte na malo snijega te često umjeren vjetar. Snijega će povremeno biti i u nizinama, osobito istočnim, a u zapadnim je krajevima moguća i susnježica, na Jadranu pak ponegdje malo kiše, uglavnom poslijepodne.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, uglavnom poslijepodne u gorju ponegdje slab snijeg, ponajprije u Lici, a na moru podno Velebita moguće malo kiše. Na srednjem Jadranu naoblačenje, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, u unutrašnjosti Dalmacije i slabim snijegom.

Puhat će slab do umjeren, na otvorenom moru do jak sjevernjak i sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. I na jugu Hrvatske vjetar će oslabjeti, pa se ujutro ponegdje očekuju "minusi", osobito u dolini Neretve i Konavlima. U početku će biti dosta sunca, a zatim će se naoblačiti, no uglavnom bez oborina.