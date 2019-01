Ovo su osnovna pravila skijanja, koja vrijede i za iskusne, a često ih zaboravljamo

Bez obzira na to jeste li iskusni skijaš ili početnik, prije polaska bi se trebali prisjetiti nekih osnovnih pravila skijanja koja vrijede za svakoga.

Spakirali ste skije i pancerice, rezervirali smještaj i samo čekate datum polaska na svoje omiljeno skijalište.

Svakako biste se prije polaska trebali prisjetiti nekih osnovnih pravila skijanja koja vrijede za svakoga.

Za početak, bilo bi dobro da ste se za skijanje fizički pripremali veći dio godine, a ne samo zadnji tjedan. Skijanje je sport kao i svaki drugi te zahtijeva dobru kondiciju, a fizička spremnost znači i manje šanse za ozljede.

Kvalitetna oprema jedna je od najvažnijih stavki na skijaškoj stazi. To je jedna od onih stvari na kojima se ne smije štedjeti, pogotovo ako ste početnik. U tom slučaju uložite i u instrukcije jer, osim što će vas naučiti kako skijati, naučit će vas i kako pasti, što je možda još važnije.

Kad ste stigli na skijalište, pripremite se i za izlazak na stazu. Pogledajte vremensku prognozu i vodite računa o tome u koje doba dana idete skijati. Vidljivost nije jednaka ujutro i poslijepodne.

Na stazi pazite na skijaše ispred vas i dajte im prednost. Vi njih vidite, oni vas ne.

Nikad se nemojte zaustaviti nasred staze jer bi vas netko mogao srušiti. Iz istog razloga uvijek gledajte lijevo i desno te uzbrdo ako prelazite stazu poprijeko. Skijaško odijelo birajte u jarkim bojama kako biste bili bolje vidljivi drugim skijašima i od materijala u kojima nećete nekontrolirano otklizati ako na stazi padnete. Dobro je u takvoj situaciji uza se imati nekoga tko će vam pomoći ili pozvati pomoć

Izbjegavajte zatvorene i neobilježene staze koje mogu biti iznimno opasne jer je jako teško procijeniti kakvo je na njima realno stanje.

Bez obzira na to jeste li iskusni skijaš ili početnik, uz kvalitetnu opremu obavezno bi trebali imati i putno zdravstveno osiguranje. Croatia osiguranje omogućilo je jednostavno ugovaranje SKI putnog zdravstvenog osiguranja online uz 20 posto popusta, obiteljske police te čak i nadoknadu troškova neiskorištenog ski-passa. Svi znaju da liječenje u inozemstvu može biti iznimno skupo, a treba znati i da Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije alternativa putnom zdravstvenom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu i prijevoz natrag u domovinu. Najbolje je zato imati oboje.

Croatia SKI putno zdravstveno osiguranje za cijelu obitelj košta 66 kuna za tri dana ili 110 kuna za osam dana, a ako policu ugovorite online, ostvarujete 20 posto popusta. Individualno ugovoreno osiguranje za tri dana iznosi 44 kune, a za osam dana 87 kuna. S tom ste policom potpuno osigurani za sve moguće nezgode tijekom skijaškog odmora. U slučaju bolničkog liječenja duljeg od tri dana, Croatia vam čak nadoknađuje i troškove neiskorištenog ski-passa do najviše 20 eura po danu. SKI putno osiguranje pokriva u cijelosti potrebnu zdravstvenu njegu i nadoknadu troškova liječenja za hitne slučajeve u cijeloj Europi. To uključuje medicinsku njegu, posjete i konzultacije liječnika te prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice. U slučaju da se iz zdravstvenih razloga sami ne možete vratiti kući, Croatia SKI putno zdravstveno osiguranje pobrinut će se da sigurno stignete kući.

Ugovorite svoje Croatia SKI putno zdravstveno osiguranje online u samo tri minute i bezbrižno uživajte u zasluženom zimskom odmoru.