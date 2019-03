I Plenković se osvrnuo na uvođenje eura: Troškovi konverzije bit će minimalni, kava može poskupjeti dvije lipe

Naglasivši i da je HDZ vrlo čvrsto proeuropski orijentirana stranka, premijer je rekao i da je uvođenje eura godinama cilj naše europske politike. Dodavši kako ta tema nije jučer došla na dnevni red, poručio je i da će proces uvođenja eura trajati idućih nekoliko godina. Navodeći kako većina građana danas štedi u eurima, Plenković je rekao i da će troškovi konverzije biti minimalni pa će tako npr. kava zbog troškova konverzije poskupjeti za dvije lipe

'Ovo je politička bitka za smjer zemlje. Hoćete li prepuštati odgovornost protestnim strankama, anarhistima, antisistemcima, kvazi suverenistima, fragmentiranim socijaldemokratima, brzorastućim raznim verzijama liberalno-lijevih opcija ili ćete dati povjerenje onome tko ulaže 30 godina u Hrvatsku, tko 30 godina ulaže u smjer Hrvatske, tko razumije međunarodni europski kontekst i koji ima ljude, program i znanje da iznese izazove koji su ispred nas. To je odabir pred svima nama', rekao je Plenković na obilježavanju 29. obljetnice HDZ-a Trnje.

Istaknuvši kako nema tog strateškog pitanja oko kojeg HDZ nije štitio nacionalne interese poručio je i kako po tom pitanju u zemlji nema jačih od HDZ-a.

'Tu nema jačih od HDZ-a, ne postoje', naglasio je.

Naglasivši i da je HDZ vrlo čvrsto proeuropski orijentirana stranka, rekao je i da je uvođenje eura godinama cilj naše europske politike. Dodavši kako ta tema nije jučer došla na dnevni red, poručio je i da će proces uvođenja eura trajati idućih nekoliko godina. Navodeći kako većina građana danas štedi u eurima, Plenković je rekao i da će troškovi konverzije biti minimalni pa će tako npr. kava zbog troškova konverzije poskupjeti za dvije lipe.

Deset milijardi eura

Istaknuvši važnost povećanja apsorpcije europskih sredstava za razvoj Hrvatske, kazao je da su ona jedan od ključnih poluga razvoja zemlje. Zato se, rekao je, zalažemo da ona i dalje budu oko deset milijardi eura te da se ti projekti prenesu na lokalne razine kako bi to ljudi vidjeli.

'Pelješki most će ostati kao trajni spomenik prvih sedam godina članstva u EU. Neće ga nitko moći ignorirati. Spojiti hrvatski teritorij nakon 300 godina - ako vam je nešto zaštita nacionalnog interesa i strateško postignuće, onda je to to', poručio je.