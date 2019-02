Guverner Vujčić: U interesu nam je uvesti euro što prije

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izvijestio je u ponedjeljak da bi pismo namjere za članstvo u Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) trebalo biti poslano "negdje u drugom kvartalu ove godine", no kako još ne može govoriti o točnom datumu

Odgovarajući na pitanja novinara nakon predavanja "Perspektive ulaska Republike Hrvatske u eurozonu" održanom u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU), Vujčić je kazao da se to do kraja ovog tromjesečja zasigurno neće dogoditi, a kako će to biti vjerojatno negdje u drugom kvartalu, no kako ne može još sada preciznije govoriti o točnom datumu.

"U svakom slučaju sada prvo slijedi izvješće Europske komisije, onda nastavak naših konzultacija s partnerima - Europskom središnjom bankom, Komisijom i eurogrupom, a nakon toga ćemo odlučiti točno o datumu", kazao je Vujčić, dodajući kako se nada izlasku Hrvatske iz postupka prekomjerne neravnoteže, o čemu bi Komisija trebala uskoro objaviti izvješće.

Upitan može li se očekivati ulazak u tečajni mehanizam u 2020., guverner je kazao da je to "recimo neki datum o kojem bi se moglo razgovarati, 2020. u neko doba". Nije htio špekulirati o točnom datumu, odnosno hoće li to biti početak ili kraj iduće godine, poručivši kako će to postati razvidno iz samog pisma.