Američki borbeni avioni napustili Španjolsku: Zemlja domaćin ima izričit stav

Španjolska nije dopustila američkim borbenim avionima sudjelovanje u napadu na Iran iz dviju vojnih baza koje SAD imaju ondje, pa je 15 zrakoplova otišlo u baze u Njemačkoj i Francuskoj.

Španjolska ministrica obrane Margarita Robles rekla je u ponedjeljak da iz baza na jugu Španjolske nije pružena nikakva pomoć u napadima na Iran. "Apsolutno ne. Iz baza koje se nalaze u mjestima Morón de la Frontera (Sevilla) i Rota (Cádiz) nije pružena nikakva vrsta pomoći", odgovorila je ministrica novinarima tijekom jednog događaja u mjestu Armilla na jugu Španjolske. Dodala je da, iako postoji sporazum sa Sjedinjenim Državama o korištenju baza Morón i Rota, taj sporazum omogućuje djelovanje unutar okvira međunarodne legalnosti, ali ne kada vojska djeluje jednostrano.

Bez podrške UN-a Objasnila je da napadi na Iran nemaju podršku Ujedinjenih naroda, NATO saveza niti Europske unije pa Španjolska nije dala dozvolu zrakoplovima za polijetanje. Ministrica je ponovila da je Španjolska "potpuno protiv nasilja" i naglasila da baze neće pružati podršku, osim ako bude potrebno da to učine u humanitarne svrhe. Robles je istaknula da su SAD mogle donijeti odluku da odu s tim avionima u druge baze znajući da oni iz španjolskih baza neće operirati. Iz dviju baza je odletjelo u ponedjeljak 15 aviona u baze u Njemačkoj i Francuskoj, izvijestile su novine El Pais i El Diario.es.