Zapeli ste u Emiratima? Ministar savjetuje kamo da se odmah uputite

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je rekao da ministarstvo hrvatskim državljanima koji borave u Emiratima preporučuje odlazak do sigurne omanske prijestolnice, dodajući da se za repatrijaciju čeka otvaranje zračnog prostora.

Iran je u odgovoru na izraelsko-američke napade ciljao većinu drugih zaljevskih država pa i Ujedinjene Arapske Emirate u kojima se nalazi oko dvije tisuće hrvatskih državljana. Pošto je tamošnji zračni prostor zatvoreni, Grlić Radman je kazao da im ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) preporučuje da se upute u Oman koji je udaljen sat vožnje, a njegova prijestolnica Muscat četiri sata.

Riječ je o sultanatu koji ima prijateljske odnose s Iranom, a istovremeno održava dobre odnose sa zapadom, zbog čega je i bio posrednik u pregovorima Washingtona i Teherana u Ženevi. U Omanu se nalazi oko 110 hrvatskih državljana, rekao je ministar. Grlić Radman je naglasio da je MVEP u „svakosatnoj” komunikaciji s generalnim konzulatom u Dubaiju te da je u nedjelju razgovarao i s ministrom vanjskih poslova Emirata koji mu je rekao da brinu za sve europske građane koji borave u toj državi, njih oko 380 tisuća.

Napad u Teheranu Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH







