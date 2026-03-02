Gordan Grlić Radman

Zapeli ste u Emiratima? Ministar savjetuje kamo da se odmah uputite

I.J./Hina

02.03.2026 u 16:17

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je rekao da ministarstvo hrvatskim državljanima koji borave u Emiratima preporučuje odlazak do sigurne omanske prijestolnice, dodajući da se za repatrijaciju čeka otvaranje zračnog prostora.

Iran je u odgovoru na izraelsko-američke napade ciljao većinu drugih zaljevskih država pa i Ujedinjene Arapske Emirate u kojima se nalazi oko dvije tisuće hrvatskih državljana.

Pošto je tamošnji zračni prostor zatvoreni, Grlić Radman je kazao da im ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) preporučuje da se upute u Oman koji je udaljen sat vožnje, a njegova prijestolnica Muscat četiri sata.

Riječ je o sultanatu koji ima prijateljske odnose s Iranom, a istovremeno održava dobre odnose sa zapadom, zbog čega je i bio posrednik u pregovorima Washingtona i Teherana u Ženevi. U Omanu se nalazi oko 110 hrvatskih državljana, rekao je ministar.

Grlić Radman je naglasio da je MVEP u „svakosatnoj” komunikaciji s generalnim konzulatom u Dubaiju te da je u nedjelju razgovarao i s ministrom vanjskih poslova Emirata koji mu je rekao da brinu za sve europske građane koji borave u toj državi, njih oko 380 tisuća.

Napad na bolnicu u Teheranu
Napad u Teheranu Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

MVEP razgovara i s europskim saveznicima o zajedničkim repatrijacijama građana, nastavio je ministar, preporučivši hrvatskim državljanima da prate mrežne stranice, upute i preporuke ministarstva koje je „dobro umreženo” i upućeno u situaciju.

Ministar je naglasio da su repatrijacije zasad otežane jer nijedna komercijalna zračna linija ne želi letjeti dok se ne postigne potpuna sigurnost zračnog prometa.

