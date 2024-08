Hrvatske ceste kreću u obračun s nelegalnim reklamama: Evo kako će se to dogoditi

Osim što žele dobiti odgovore na gore spomenuta pitanja, u HC-u žele uvesti i red jer, kako se navodi u projektnom zadatku, 'određeni broj reklama postavljen je na njihovu zemljištu bez potrebnih dozvola i dopuštenja, što dodatno komplicira problem i zahtijeva sustavno rješenje', a osim što su bespravno postavljene, mogu ugroziti sigurnost prometa na neodgovarajućim mjestima ili ako ometaju vozače.

No u HC-u u njima vide i mogući izvor prihoda ako bi one koje su trenutno nelegalne bile 'legalizirane'. Onaj tko dobije posao morat će te podatke razvrstati po GPS lokaciji, stacionaži te položaju u odnosu na os ceste. Reklame moraju biti razvrstane po tipovima; od billboarda, reklamnih panoa, svjetlosnih reklama, reklama na stupovima javne rasvjete, pa do transparenata i grafita. Svaku reklamu trebat će fotografirati i utvrditi zaštićenost naleta na nju zaštitnom odbojnom ogradom.