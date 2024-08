Miniranjem stijene počeli radovi na tunelu Kozjak, evo kako to izgleda

Radovi su počeli miniranjem 20.000 m3 stijenske mase predusjeka sjevernog izlaza tunela, a u sljedećih mjesec dana planira se započeti sa samim iskopom tunela, odnosno njegove glavne, prometne i servisne cijevi. Iz HC-a objašanjavaju da će se radovi na probijanju tunela raditi prema Novoj austrijskoj metodi građenja tunela (NATM) te da se, ovisno o kategoriji stijene, očekuje dnevni napredak od pet do devet metara.

U ovoj fazi, ugovorenoj s tvrtkom China Road and Bridge Corporation, koja je u Hrvatskoj najpoznatija po tome što je izgradila Pelješki most, predviđena je izgradnja državne ceste duljine 6,85 km, s dvije tunelske cijevi (glavna i servisna), tri nadvožnjaka, jednog prolaza, dva vijadukta i nathodnika planinarskog puta, te zidova za zaštitu od buke. Vrijednost posla je 74,7 milijuna eura bez PDV-a dok je rok izvršenja 36 mjeseci.

Iz HC-a podsjećaju da projekt naziva Novi ulaz u Split: čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split, predviđa izgradnju nove dvotračne državne spojne ceste koja spaja čvorište Vučevica na autocesti A1 s gradskom – trajektnom lukom u Splitu. Nakon čvorišta Vučevica cesta prolazi kroz tunel Kozjak do državne ceste DC8 u Kaštelima, a potom novim prijelazom zaljeva do Kopilice (lokacija planiranih novih kolodvora, autobusni i željeznički), odnosno daljnjom vezom na gradsku trajektnu luku. Projekt se provodi u tri faze, a od kojih je u realizaciji prva faza, točnije cesta od čvorišta Vučevica do čvorišta na državnu cestu DC8 u Kaštelima u duljini zahvata od 7,92 kilometara.