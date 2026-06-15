poljupci gay parova

Homofobija u Karlovcu: SC odbio izložbu, Grad je ne želi vani nego u zatvorenom prostoru

V. B./Hina

15.06.2026 u 20:45

Gay poljubac
Gay poljubac Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić lošom praksom ocijenio je onemogućavanja postavljanja izložbe fotografija "24 BACI" u Karlovcu, koja tematizira poljupce istospolnih parova

Iz Ureda pravobraniteljice u ponedjeljak su potvrdili da su urgirali na zahtjev Udruge Karlovac Pride zbog onemogućavanja postavljanja izložbe koju je ta udruga, kako je izvijestio njezin predsjednik Marko Capan, nekoliko mjeseci u Karlovcu nastojala bezuspješno postaviti. Ured pravobraniteljice je naveo da su izdali preporuke Gradu Karlovcu i Studentskom centru (SC) Karlovac.

Capan je, iznoseći kronologiju, u subotu naveo da su se prvo obratili Galeriji "ZILIK" kojom upravlja Centar za pružanje usluga u zajednici "Vladimir Nazor", no da im je ravnateljica poručila kako "nema smisla" da šalju zahtjev jer je riječ o prostoru Franjevačkog samostana te da franjevci određuju sadržaj.

Ravnateljica Centra Nataša Horvat potvrdila je u pone4djeljak da se komuniciralo s Udrugom Karlovac Pride te da je objašnjeno kako je samostan vlasnik prostora i da Centar "treba poštovati instituciju Crkve kao suradnika". "Doista trebamo biti obazrivi, te se držimo edukativnih, zdravstveno-preventivnih i kulturno-umjetničkih izložbi te onih gdje smo partner udrugama", rekla je Horvat.

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Karlovac Pride obratio se zatim i Galeriji SC-a u Karlovcu, a Capan je naveo da je suradnja dogovorena, no da su potom ravnatelj SC-a i Upravno vijeće Veleučilišta u Karlovcu to odbili bez obrazloženja. SC Karlovac je tvrtka u vlasništvu Veleučilišta u Karlovcu (VUKA).

Iz Veleučilišta su danas poručili da nisu odlučivali o izložbi. "Veleučilište u Karlovcu nema nikakve veze s navedenom izložbom, ni dekan, niti Upravno vijeće Veleučilišta nisu nikada o tome odlučivali, niti smo zaprimili dopis od pravobraniteljice", poručili su.

Postavljanje izložbe Karlovac Pride tražio je i od Grada Karlovca, i to između stabala na Šetalištu doktora Franje Tuđmana, no i to je odbijeno.

Iz Ureda pravobraniteljice danas su naveli da SC nije prihvatio preporuku "jer da je sigurnosni aspekt vrlo bitan prilikom odlučivanja o pojedinim aktivnostima, zbog kojeg nisu zainteresirani za organizaciju", dok je Grad Karlovac prihvatio preporuku da omogući postavljanje izložbe, ali u zatvorenom prostoru.

Pravobraniteljica je ocijenila da je takvo postupanje prostorna cenzura te da se time neizravno šalje poruka o neprimjerenosti sadržaja i tematike izložbe za opću populaciju.

"Ovakvo postupanje nije primjer dobre prakse odnosa lokalne vlasti prema LGBTIQ populaciji i organizacijama civilnog društva koje se bave promicanjem i zaštitom prava LGBTIQ osoba", poručeno je iz Ureda pravobraniteljice.

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