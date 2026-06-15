Homofobija u Karlovcu: SC odbio izložbu, Grad je ne želi vani nego u zatvorenom prostoru

Iz Ureda pravobraniteljice u ponedjeljak su potvrdili da su urgirali na zahtjev Udruge Karlovac Pride zbog onemogućavanja postavljanja izložbe koju je ta udruga, kako je izvijestio njezin predsjednik Marko Capan, nekoliko mjeseci u Karlovcu nastojala bezuspješno postaviti. Ured pravobraniteljice je naveo da su izdali preporuke Gradu Karlovcu i Studentskom centru (SC) Karlovac.

Capan je, iznoseći kronologiju, u subotu naveo da su se prvo obratili Galeriji "ZILIK" kojom upravlja Centar za pružanje usluga u zajednici "Vladimir Nazor", no da im je ravnateljica poručila kako "nema smisla" da šalju zahtjev jer je riječ o prostoru Franjevačkog samostana te da franjevci određuju sadržaj.

Ravnateljica Centra Nataša Horvat potvrdila je u pone4djeljak da se komuniciralo s Udrugom Karlovac Pride te da je objašnjeno kako je samostan vlasnik prostora i da Centar "treba poštovati instituciju Crkve kao suradnika". "Doista trebamo biti obazrivi, te se držimo edukativnih, zdravstveno-preventivnih i kulturno-umjetničkih izložbi te onih gdje smo partner udrugama", rekla je Horvat.