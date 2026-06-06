obitelj je - obitelj

Na Prideu se vijorile hrvatske zastave, najhomofobom proglašena - Željka Markić: 'Sjaši nam s leđa'

B. S. / Hina

06.06.2026 u 21:17

Sudionik parade s državnom zastavom Hrvatske - nije bio jedini
Sudionik parade s državnom zastavom Hrvatske - nije bio jedini Izvor: Cropix / Autor: Lana Durdek
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Zagreb Pride protekao je uz poruke inkluzivnosti, ali i upozorenja organizatora da, unatoč zakonskim pomacima, LGBT zajednica još nije ostvarila potpunu ravnopravnost u fokus stavivši pitanje posvajanja, položaj trans, nebinarnih i interspolnih osoba te poručili: “Naše obitelji su obitelji.”

Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je sa Zrinjevca u 15.30 sati, od parka Zrinjevac do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18.30 započeo glazbeni program koji se nastavlja do noćnih sati.

<<< Uživo: Zagreb Pride>>>

Sudionici su nosili transparente s porukama “Bez podjele na rozo i plavo”, “Dok god ljudi skidaju zastave, treba nam Pride” i “Hod za svoj život”. Uz dugine zastave te one koje predstavljaju trans, nebinarnu i interspolnu zajednicu, u povorci se moglo vidjeti i desetak hrvatskih zastava.

Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
  • Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića
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Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

'Kad su vidjeli zastavu, bili su agresivniji, pa smo i mi jače mahali njome'

Jednu od njih nosio je Vedran Jančić, rekavši da ju je donio jer se LGBT zajednicu često pokušava prikazati kao “antihrvatsku”.

“Kad su vidjeli hrvatsku zastavu, počeli su biti nekako jači i agresivniji nego prema ovima što su prije nas bili. Onda smo i mi malo jače mahali njome, da pokažemo koja je prava zastava”, rekao je Jančić.

Na Trgu bana Jelačića povorku je dočekalo nekoliko protuprosvjednika s HOS-ovim zastavama te trobojnicama s prvim bijelim poljem, predvođeni Draženom Kelemincem. Sudionicima povorke poručivali su da se vrate “u svoja četiri zida” te da samo "službene zastave" trebaju biti na jarbolima u Hrvatskoj.

Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
  • Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
  • Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
  • Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
  • Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
  • Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea
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Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Vikali im 'Sotone', oni uzvraćali: 'Svi smo mi antifašisti'

Dovikivali su im “Sotone”, na što su im iz povorke uzvratili skandiranjem: “Svi smo mi antifašisti.”

Jedan od sudionika, Roko Banić rekao je da ne razumije zašto se “kuha tolika mržnja”.

“Ne razumijem zašto ne bismo mogli samo živjeti, voljeti i biti zajedno. Jedino što se s naše strane prezentiralo kontraprosvjednicima bila je - ljubav”, rekao je.

O zastavama protuprosvjednika rekao je da “oni koji su konstantno advokati za takve zastave ne vide da su one u suštini prezentirale predaju Hrvatske i spoj s Italijom, gdje ja kao Fiuman danas ne bih imao svoj dom u Rijeci”.

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  • Povorka ponosa na Trgu Francuske Republike
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Povorka ponosa na Trgu Franje Tuđmana Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Obitelj je obitelj

S pozornice je, uoči zabavnog programa, pročitan proglas u kojem se podsjeća da Povorka ponosa “nije nastala iz zabave i ugode”, nego iz “nužne borbe za naša prava i dostojanstvo”.

Podsjetili su na Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008., Zakon o životnom partnerstvu iz 2014. i trans pravilnik iz iste godine, ističući da, unatoč pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava.

“Brak i obiteljski život nisu istoznačnice i nisu istovjetni pravni instituti. Jer naše obitelji su obitelji”, poručili su.

Istaknuli su da Zakon o životnom partnerstvu istospolnim zajednicama jamči gotovo sva prava kao i bračnim partnerima, ali da nedostaje “jedan ključan element – posvajanje”.

“Mi od naših obitelji ne odustajemo i za njih ćemo se boriti dok ne postanemo potpuno ravnopravni pred Ustavom, zakonom i društvom”, poručili su.

Povorki je prisustvovala i državna tajnica u MUP-u Nevenka Lastrić-Đurić, koja je poručila da je Hrvatska najjača “kada većina štiti manjinu” i kada se gradi društvo međusobnog poštovanja.

25. Povorka ponosa u Zagrebu
  • 25. Povorka ponosa u Zagrebu
  • 25. Povorka ponosa u Zagrebu
  • 25. Povorka ponosa u Zagrebu
  • 25. Povorka ponosa u Zagrebu
  • 25. Povorka ponosa u Zagrebu
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25. Povorka ponosa u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Pusić, Prester i Severina 'queer frendice', Markić 'queer fobica'

Na završnom dijelu programa organizatori su dodijelili simbolične titule “queer friendica” i “queer fobica” četvrt stoljeća. Kao saveznike zajednice spomenuli su Vesnu Pusić, preminulog Predraga Freda Matića, Idu Prester i Severinu.

Za “queer fobicu četvrt stoljeća” proglasili su Željku Markić, poručivši joj da im "sjaše s leđa i nađe si pravi posao.”

“Dok god postoji nepravda, mi ćemo koračati. Dok god postoji nasilje, mi ćemo pružati otpor i podršku našoj zajednici. Ne tražimo ničije dopuštenje da budemo javno queer, javno zaljubljeni, javno kakvi jesmo”, poručili su organizatori.

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Parada ponosa stigla na Tuđmanov trg, podržao ih Tomašević, šačica desničara provocirala

  • 18:25

    Povorka ponosa stigla je na Trg dr. Franje Tuđmana, gdje se održava završno prosvjedno okupljanje, nakon čega slijedi zabavni program. Pogledajte fotogaleriju.

  • 17:24

    Što kažu u proglasu? Povorka ponosa nastavlja se zabavnim programom, no organizatori su u proglasu poručili da se LGBTIQ osobe i dalje suočavaju s diskriminacijom, govorom mržnje i političkim pritiscima te upozorili da stečena prava nisu trajno zajamčena. Osvrnuli su se i na to da je od prvog Pridea  2002. godine svaki njihov korak značio iskorak te da se 'vladajući oglušuju na presude', misleći pritom u prvom redu na posvojenja u istospolnim obiteljima. Istaknuli su da interspolne osobe još uvijek nisu zaštićene Zakonom o suzbijanju diskriminacije, a nebinarne i interspolne osobe nemaju odgovarajuću opciju oznake spola. Proces promjene spola u dokumentima i dalje je, navode, dehumanizirajući i ponižavajući, stoji u proglasu Zagreb Pridea. Uz to, kazali su da osuđuju uvođenje vojnog roka. 'Odbijamo društvo koje slavi rat, mačizam i hijerarhiju kao vrhovne vrijednosti. Odbijamo narative koji nas uče da je snaga u dominaciji, a sigurnost u oružju. Militarizam nije neutralan, on produbljuje nejednakosti, učvršćuje patrijarhat i prezire različitosti', poručili su, a neke od tih poruka istaknuli su i tijekom povorke Zagrebom. Zaključili su time da slave kontinuitet, borbu i postignuća te da će koračati dok postoji nepravda.

  • 17:19

    Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević snimljen je u povorci koja se polako grupira oko Trga Francuske Republike, gdje će biti održan prosvjedni skup.
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