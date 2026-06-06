Na Prideu se vijorile hrvatske zastave, najhomofobom proglašena - Željka Markić: 'Sjaši nam s leđa'

Zagreb Pride protekao je uz poruke inkluzivnosti, ali i upozorenja organizatora da, unatoč zakonskim pomacima, LGBT zajednica još nije ostvarila potpunu ravnopravnost u fokus stavivši pitanje posvajanja, položaj trans, nebinarnih i interspolnih osoba te poručili: “Naše obitelji su obitelji.”

Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je sa Zrinjevca u 15.30 sati, od parka Zrinjevac do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18.30 započeo glazbeni program koji se nastavlja do noćnih sati. <<< Uživo: Zagreb Pride>>> Sudionici su nosili transparente s porukama “Bez podjele na rozo i plavo”, “Dok god ljudi skidaju zastave, treba nam Pride” i “Hod za svoj život”. Uz dugine zastave te one koje predstavljaju trans, nebinarnu i interspolnu zajednicu, u povorci se moglo vidjeti i desetak hrvatskih zastava.

Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+11 Povorka ponosa krenula sa Zrinjevca prema Trgu bana Jelačića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

'Kad su vidjeli zastavu, bili su agresivniji, pa smo i mi jače mahali njome' Jednu od njih nosio je Vedran Jančić, rekavši da ju je donio jer se LGBT zajednicu često pokušava prikazati kao “antihrvatsku”. “Kad su vidjeli hrvatsku zastavu, počeli su biti nekako jači i agresivniji nego prema ovima što su prije nas bili. Onda smo i mi malo jače mahali njome, da pokažemo koja je prava zastava”, rekao je Jančić. Na Trgu bana Jelačića povorku je dočekalo nekoliko protuprosvjednika s HOS-ovim zastavama te trobojnicama s prvim bijelim poljem, predvođeni Draženom Kelemincem. Sudionicima povorke poručivali su da se vrate “u svoja četiri zida” te da samo "službene zastave" trebaju biti na jarbolima u Hrvatskoj.

Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+2 Pripadnici A-HSP na čelu s Draženom Kelemincem prosvjeduju protiv Pridea Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Vikali im 'Sotone', oni uzvraćali: 'Svi smo mi antifašisti' Dovikivali su im “Sotone”, na što su im iz povorke uzvratili skandiranjem: “Svi smo mi antifašisti.” Jedan od sudionika, Roko Banić rekao je da ne razumije zašto se “kuha tolika mržnja”. “Ne razumijem zašto ne bismo mogli samo živjeti, voljeti i biti zajedno. Jedino što se s naše strane prezentiralo kontraprosvjednicima bila je - ljubav”, rekao je. O zastavama protuprosvjednika rekao je da “oni koji su konstantno advokati za takve zastave ne vide da su one u suštini prezentirale predaju Hrvatske i spoj s Italijom, gdje ja kao Fiuman danas ne bih imao svoj dom u Rijeci”.

Povorka ponosa na Trgu Franje Tuđmana Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL







+4 Povorka ponosa na Trgu Franje Tuđmana Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Obitelj je obitelj S pozornice je, uoči zabavnog programa, pročitan proglas u kojem se podsjeća da Povorka ponosa “nije nastala iz zabave i ugode”, nego iz “nužne borbe za naša prava i dostojanstvo”. Podsjetili su na Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008., Zakon o životnom partnerstvu iz 2014. i trans pravilnik iz iste godine, ističući da, unatoč pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava. “Brak i obiteljski život nisu istoznačnice i nisu istovjetni pravni instituti. Jer naše obitelji su obitelji”, poručili su. Istaknuli su da Zakon o životnom partnerstvu istospolnim zajednicama jamči gotovo sva prava kao i bračnim partnerima, ali da nedostaje “jedan ključan element – posvajanje”. “Mi od naših obitelji ne odustajemo i za njih ćemo se boriti dok ne postanemo potpuno ravnopravni pred Ustavom, zakonom i društvom”, poručili su. Povorki je prisustvovala i državna tajnica u MUP-u Nevenka Lastrić-Đurić, koja je poručila da je Hrvatska najjača “kada većina štiti manjinu” i kada se gradi društvo međusobnog poštovanja.

25. Povorka ponosa u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+24 25. Povorka ponosa u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac