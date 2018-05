Narod odlučuje: 'Ili je Grbin velika neznalica ili nas namjerno pokušava kompromitirati'

Inicijativa Narod odlučuje u na konferenciji za medije osvrnuo se na izjavu potpredsjednika SDP-a Peđe Grbina koji je kazao kako je inicijativa podmetnula građanima dva pitanja u jednom. Još nisi iznijeli podatak o ukupnom broju prikupljenih potpisa

Kazali su kako to nije istina te da su se potpisi o dva referendumska pitanja u sklopu inicijative Narod odlučuje prikupljali u dvije knjige. 'Ili je Grbin velika neznalica ili namjerno pokušava kompromitirati inicijativu Narod odlučuje. Grbin sustavno iznosi ovakve laži. To što se on kasnije ispričao, šteta je već nanesena. On zloupotrebljava medijski prostor kako bi napao inicijativu i građane koji se izjašnjavaju za promjenu izbornog sustava.

Podsjetio je kako se Grbin zalaže i za postrožavanje Zakona o referendumu. Spomeno je i da ministar uprave Lovro Kušćević nije učinio ništa da zaštiti ustavno pravo građana na referendum.