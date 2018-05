Peđa Grbin sprema se pomrsiti planove sakupljačima potpisa za referendum

Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra da se za svako od četiri pitanja za koja su aktivisti skupljali potpise (dva za otkazivanje Istanbulske konvencije i dva za izmjenu izbornog zakona) trebalo zasebno prikupljati potpise te se na temelju toga planira, prikupe li dovoljno potpisa, obratiti Ustavnom sudu

'Obje referendumske inicijative napravile su istu stvar – pokušale su građanima podvaliti dva referendumska pitanja pod jedno. Pritom, Istina o Istanbulskoj čak ide toliko daleko da kroz jedno referendumsko pitanje pokušava promijeniti dva propisa – zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije i Ustav. To jednostavno nije prihvatljivo, kako iz strogo formalnih razloga, tako i iz onih puno ozbiljnijih, a to je da se građane svjesno dovodi u zabludu oko toga što potpisuju', rekao je Grbin za Novi list. On najavljuje da će, ukoliko dođe do toga da se SDP bude obraćao Ustavnom sudu zbog ovih referenduma (dakle skupe li oni dovoljan broj potpisa), 'svakako morati ukazati i na ovu formalnu neustavnost'. Kako piše Novi list, s njim se slaže stručnjakinja za ustavno pravo i profesorica na Pravnom fakultetu u Rijeci Sanja Barić.