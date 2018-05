Potpisali ste za referendum, dali ste im OIB... Provjerili smo što će se dogoditi s vašim osobnim podacima

Famozni GDPR danas je stupio na snagu. Osobni podaci građana trebali bi biti zaštićeniji no prije, no što to znači za dva aktualna referendumska procesa, Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj? Prikupljanje potpisa, koje znači i ostavljanje osobnih podataka poput OIB-a, traje do nedjelje. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) za tportal su objasnili da se uvođenje GDPR-a reflektira na prikupljanje potpisa za referendume

Građani koji do nedjelje misle dati svoj potpis i OIB za raspisivanje referenduma neće morati davati dodatnu suglasnost za korištenje i obradu njihovih podataka organizatorima. ‘Birači koji se izjašnjavaju o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma dobrovoljno daju svoje osobne podatke, s obzirom na to da se osobno potpisuju. Navedenim činom su ujedno dali privolu za obradu osobnih podataka u točno određenu svrhu te nije potrebno davanje nikakvih dodatnih privola, osim ako se podaci koriste za neku drugu svrhu, različitu od prvotno prikupljene (izjašnjavanje za referendum)’, pojašnjavaju iz AZOP-a.

Kako je prikupljanje potpisa za referendume počelo prije gotovo dva tjedna, ono se na isti način može nastaviti i nakon današnjeg dana i stupanja na snagu GDPR-a. Ipak, iz AZOP-a naglašavaju kako u ‘konkretnom slučaju organizatori referenduma građanima koji daju svoje potpise s OIB-om trebaju pružiti sve informacije o aspektima obrade osobnih podataka, odnosno informirati ih tko, kako, na koji način, zbog čega i koliko dugo čuva njihove podatke te prosljeđuje li ih trećim osobama, koja su njihova prava i na koji način ih mogu ostvariti’.