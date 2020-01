Hoće li biti rata između SAD-a i Irana? 'Da se htjelo ući u otvoreni, pravi rat, onda bi se izabrala posve druga meta'

Kakve će posljedice imati ubojstvo iranskog generala Kasema Sulejmanija na zbivanja na Bliskom istoku? Je li američki predsjednik Donald Trump uvukao SAD u još jedan rat? Teheran najavljuje odmazdu, koji će biti prvi potezi? O vrućem žarištu na Bliskom istoku u Temi dana na HRT-u su razgovarali gosti - Branimir Vidmarović, analitičar međunarodnih odnosa i Jadranka Polović, docentica Veleučilište Libertas

'Ima logike u riječima Mikea Pompea i Donalda Trampa. Ako je ovo cjelovita strategija radi se o opkoljavanju Irana i borbi protiv njegovih ćelija i njegovog utjecaja po čitavom Bliskom Istoku. Da se htjelo ući u otvoreni, pravi rat, onda bi se izabrala posve druga meta na teritoriju Irana. Očito je da obje strane shvaćaju posljedice otvorenog rata, da bi to bilo iznimno dugačko, skupo i krvavo, ali da je ovo način da se ograniči utjecaj Irana i vjerojatno je to nakana,' rekao je.

Kaže da rat također nije opcija za SAD prvenstveno zato jer, dodaje Polović, Iran ima vojsku od pola milijuna vojnika i nuklearni program. Sve je to iscrpljujuće i skupo. No, ovakvi incidenti mogu destabilizirati Bliski istok, rekla je.

'Mislim da ćemo u konačnici svjedočiti ratu preko proxy partnera, mislim da će se situacija jako zakomplicirati, evo već se danas zakompliciralo na području Iraka, isto tako Jemena, Libije, Sirije... ima mnogo zemalja regije koje mogu biti uvučene u taj sukob', ustvrdila je.

Vidmarović smatra da Izrael podržava oštru politiku protiv Irana. 'Izrael se izvještio u obrani svoga teritorija. Izrael je spreman, ovdje mislim na izraelsku vojsku, na bilo kakvu provokaciju. Nemojte nasjedati na priče o nuklearnom ratu, do toga neće doći. Međutim, Izrael se izvještio, on stalno živi s prijetnjama i on bi da se ta prijetnja na neki način riješi. Što se tiče Saudijske Arabije, tu je situacija malo drugačija, Saudijska Arabija ima sve razloge da pomogne Amerikancima u njihovim akcijama', ističe.