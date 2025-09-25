HGSS zanimljivom objavom pozvao građane na svoj 'rođendan'

Ove godine navršava se 75. obljetnica djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, a tim povodom održat će veliku pokaznu vježbu
HGSS je na društvenim mrežama pozvao i građane da im se pridruže na obilježavanju 'rođendana', a to su kao i mnogo puta do sada, napravili na zanimljiv način.
'75 godina nas zovete kad nešto pođe po zlu. Ove subote mi zovemo vas. 45°47'06.9"N 15°54'49.9"E – 15:30h', objavili su na društvenim mrežama. Iako nisu riječima otkrili gdje će se održati 'proslava', koordinate pokazuju da se radi o Jarunu.
Naime, upravo će tamo u subotu 27. rujna Hrvatska gorska služba spašavanja organizirati atraktivnu pokaznu vježbu. Na Jarunu će prisutni imati priliku vidjeti helikoptersku vježbu s helikopterima MUP-a i HRZ-a, tehnike spašavanja u stijeni, rad potražnih timova s psima, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje unesrećenih, akciju spašavanja na vodi i tehnike speleospašavanja, a nakon završetka vježbe u prezentacijskom prostoru HGSS-a zainteresirani će moći upoznati timove, opremu i način rada Hrvatske gorske službe spašavanja.