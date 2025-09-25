tajne koordinate

HGSS zanimljivom objavom pozvao građane na svoj 'rođendan'

M. Šu.

25.09.2025 u 23:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Društvene mreže / Autor: HGSS
Bionic
Reading

Ove godine navršava se 75. obljetnica djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, a tim povodom održat će veliku pokaznu vježbu

HGSS je na društvenim mrežama pozvao i građane da im se pridruže na obilježavanju 'rođendana', a to su kao i mnogo puta do sada, napravili na zanimljiv način.

'75 godina nas zovete kad nešto pođe po zlu. Ove subote mi zovemo vas. 45°47'06.9"N 15°54'49.9"E – 15:30h', objavili su na društvenim mrežama. Iako nisu riječima otkrili gdje će se održati 'proslava', koordinate pokazuju da se radi o Jarunu.

vezane vijesti

Naime, upravo će tamo u subotu 27. rujna Hrvatska gorska služba spašavanja organizirati atraktivnu pokaznu vježbu. Na Jarunu će prisutni imati priliku vidjeti helikoptersku vježbu s helikopterima MUP-a i HRZ-a, tehnike spašavanja u stijeni, rad potražnih timova s psima, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje unesrećenih, akciju spašavanja na vodi i tehnike speleospašavanja, a nakon završetka vježbe u prezentacijskom prostoru HGSS-a zainteresirani će moći upoznati timove, opremu i način rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UZNEMIRUJUĆi RASPLET

UZNEMIRUJUĆi RASPLET

Bruxelles žrtvuje europske šume u križarskom ratu za spas industrije
sastanak s erdoganom

sastanak s erdoganom

Trump spreman ukinuti sankcije Turskoj, ali im i poručuje: 'Prestanite kupovati naftu od Rusije!'
emotivan govor

emotivan govor

Nepoželjni palestinski čelnik pred UN-om: Izrael provodi ratni zločin! Osuđujemo napad Hamasa!

najpopularnije

Još vijesti