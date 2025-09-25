HGSS zanimljivom objavom pozvao građane na svoj 'rođendan'

HGSS je na društvenim mrežama pozvao i građane da im se pridruže na obilježavanju 'rođendana', a to su kao i mnogo puta do sada, napravili na zanimljiv način.

'75 godina nas zovete kad nešto pođe po zlu. Ove subote mi zovemo vas. 45°47'06.9"N 15°54'49.9"E – 15:30h', objavili su na društvenim mrežama. Iako nisu riječima otkrili gdje će se održati 'proslava', koordinate pokazuju da se radi o Jarunu.