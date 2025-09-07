prevezena helikopterom

Zajednička akcija HGSS-a i HRZ-a: Spasili ozlijeđenu ženu na Velebitu

I.V./Hina

07.09.2025 u 19:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ozlijeđena žena na području Svetog Brda na Južnom Velebitu spašena je u zajedničkoj akciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva čiji je helikopter prevezao ozlijeđenu do vojarne u Zemuniku gdje ju je čekala Hitna pomoć

"Na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite oko 14 sati bio je angažiran helikopter HRZ-a Mi-171 Sh koji je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja do područja Sveto Brdo na Južnom Velebitu, gdje su sudjelovali u spašavanju ozlijeđene ženske osobe", izvijestili su iz Ministarstva obrane.

Dva pripadnika gospićkog HGSS-a stigla su na mjesto nesreće zemaljskim putem i zbrinula ozlijeđenu osobu koju je tim i helikopter HRZ-a prevezao u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku gdje ju je oko 15 sati preuzeo je tim Hitne medicinske pomoći.

Ta je akcija, kažu u MORH-u, još jedan primjer brze i pravovremene akcije pripadnika Hrvatske vojske te izvrsne koordinacije i suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja u pružanju pomoći unesrećenima.

