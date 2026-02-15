Stigla prva reakcija HDZ-a, Šušnjar o Dabri: Mislim da se trebamo baviti bitnijim temama

Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost, poručio je Katičić. Ministar Šušnjar pak kaže da nije vidio snimku

Saborski zastupnik HDZ-a Krunoslav Katičić objavio je na društvenim mrežama komentar nakon što je Josip Dabro snimljen kako pjeva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva "vođom svih Hrvata". Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu Hrvatske.

Suvremena 🇭🇷 ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu & pobjedi hrvatskog naroda i 🇭🇷 branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno… — Krunoslav Katičić (@KKaticic) February 15, 2026

Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost. Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele, napisao je Katičić na X-u. Šušnjar: Trebamo se baviti budućnošću Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u nedjelju da nije vidio videosnimku na kojoj njegov stranački kolega, saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro pjevajući jednu pjesmu aludira na Antu Pavelića, no poručio je da se trebamo baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću.