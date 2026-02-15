sporna snimka

Stigla prva reakcija HDZ-a, Šušnjar o Dabri: Mislim da se trebamo baviti bitnijim temama

15.02.2026 u 19:16

Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost, poručio je Katičić. Ministar Šušnjar pak kaže da nije vidio snimku

Saborski zastupnik HDZ-a Krunoslav Katičić objavio je na društvenim mrežama komentar nakon što je Josip Dabro snimljen kako pjeva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva "vođom svih Hrvata".

Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu Hrvatske.

Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost. Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele, napisao je Katičić na X-u.

Šušnjar: Trebamo se baviti budućnošću

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u nedjelju da nije vidio videosnimku na kojoj njegov stranački kolega, saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro pjevajući jednu pjesmu aludira na Antu Pavelića, no poručio je da se trebamo baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću.

Mislim da se mi trebamo baviti bitnijim temama, okrenuti se pravim stvarima, i baviti se onime što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj, rekao je Šušnjar u razgovoru u Dnevniku HRT-a.

"Naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske. Ulaskom Domovinskog pokreta u vlast, ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću", poručio je Šušnjar.

Na pitanje treba li Dabro politički odgovarati zbog najnovije videosnimke, Šušnjar je rekao da ju nije vidio te da to trenutno ne može komentirati.

